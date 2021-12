El Real Madrid no da opciones a UCAM CB (71-80)

UCAM Murcia CB no ha terminado de creer que podía superar al Real Madrid en el Palacio de los Deportes y eso lo ha pagado el conjunto de Sito Alonso con derrota. Las ausencias de Pablo Laso, Heurtel y Causeur no han sido suficientes para que un trasalántico emo el actual líder de la liga no haya dado opciones a un UCAM que nunca ha estado por delante en el marcador y que, a pesar de las cortas diferencias que había en el marcador, nunca ha estado en disposición de pelear la victoria y cuando parecía que podría meterse en el partido y pelear hasta el final surgía la figura de Carlos Peruga, Martín Caballero y Robero Lucas, el trío arbitral para cortar las alas de los universitarios.

En el cómputo general no se puede culpar a los colegiados de la derrota pero si han sido ha habido una serie de decisiones extrañas en jugadas clave. Los colegiados no han tenido el mismo criterio en las zonas y esto ha acabado desesperando a los aficionados locales que se han mostrado muy disconformes con sus decisiones.

El partido deja secuelas en forma de lesión de Sadiel Rojas, que no pudo jugar durante el segundo acto del encuentro, e incluso al final Sito Alonso destacó que "no tenía que estar muy bien cuando no ha podido ayudarnos". El cuadro universitario, poco fluido en ataque, ha visto como Poirier, con su mejor aportación desde que llegó a la liga española y Nigel Williams-Goss hayan marcado diferencias.

A pesar de la derrota la jornada no ha sido demasiado negativa para los de Sito Alonso ya que equipos como Gran Canaria o Tenerife que están en la lucha por entrar en la Copa del Rey tampoco han sido capaces de vencer en sus compromisos. Precisamente Gran Canaria será el próximo rival de UCAM en un partido que se jugará en Las Palmas el próximo 27 de diciembre.

Audio









El 5-13 de salida gracias al acierto de Williams Goss y Poirier, autores de siete y seis puntos en el arranque, obligó a Sito Alonso, técnico grana, a pedir tiempo muerto con menos de tres minutos y medio jugados.

La situación no mejoró para los de casa, que perdían por 7-19 con Poirier ya en diez tantos. El Madrid, con muchísima intensidad defensiva, mandaba de forma muy clara y cerró el cuarto con el 17-25 a pesar de un primer intento de reacción del UCAM CB.

En el segundo periodo, los universitarios, apretando en defensa, se colocaron a tres puntos (24-27), pero la calidad individual del líder volvió a poner las cosas donde estaban tras un parcial de 0-7 en un abrir y cerrar de ojos (24-34).

Antes del descanso, Rudy Fernández salió de la pista con molestias y, sin el balear en la cancha, su equipo se fue al vestuario diez puntos arriba (35-45) con Juan Núñez, joven base de 17 años, disponiendo de minutos y con Sadiel Rojas retirándose también lesionado en los locales.

El cuadro dirigido por Chus Mateo en ausencia de Laso controló la situación desde el salto inicial y su ventaja sin ser concluyente sí era clara.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

No obstante, este UCAM CB no es de los equipos que se rindan esté enfrente el rival que esté y logró mantenerse con opciones al término del tercer cuarto con el 52-59 y con Thad McFadden aportando 11 puntos para liderar el ataque universitario después de 30 minutos.

En el último periodo se mantuvo el guion y el 54-67 que reflejaba el marcador del Palacio de los Deportes de Murcia a siete minutos de la conclusión fue prácticamente definitivo porque el aplomo de los blancos impidió a su rival creer realmente en la posibilidad de remontar por mucho que Isaiah Taylor anotara varias canastas marca de la casa para concluir con 16 puntos en su casillero.

Sin hacer tampoco un encuentro excepcional el líder se llevó su decimotercera victoria en 14 jornadas y aventaja en dos triunfos a un Barça cuyo partido de esta semana ha sido aplazado por la covid que ha afectado al Baxi Manresa, que tenía que ser su rival de este domingo. El UCAM CB, por su parte, continúa siendo el sorprendente cuarto clasificado ahora con ocho encuentros ganados de los 14 disputados.