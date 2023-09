El Real Madrid levanta la Supercopa en Murcia

El Real Madrid conquistó en Murcia su décimo título de la Supercopa Endesa de baloncesto, el sexto consecutivo, al ganar por 81-88 al Unicaja de Málaga en el Palacio de los Deportes de Murcia, con lo que abre el curso 2023/2024 con un éxito que comenzó ganando por 80-90 al Barça en las semifinales. El argentino Facundo Campazzo, elegido MVP, y el croata Mario Hezonja guiaron a los blancos en ataque.



Ibon Navarro, con problemas en la posición de pívot por las bajas de los lesionados Augusto Lima, Yankuba Sima y David Kravish, ya ausentes en la semifinal ganada por 74-79 ante el UCAM CB, apostó por un quinteto para hacer daño por fuera, mientras que Chus Mateo, quien no contó con Gabriel Deck, lastimado ayer, sorprendió con la presencia del joven Eli Ndiaye en su cinco inicial.



Kendrick Perry, con tres triples en tres minutos, fue el primer gran protagonista de la final y aupó al Unicaja en el arranque (11-7).



El Madrid tuvo su primera ventaja en el partido con el 13-14 después de un tiro libre anotado por Walter Tavares y, pese a su pésimo 2/9 en tiros libres, los blancos llegaron a la conclusión del cuarto inicial mandando gracias en buena parte al acierto de Dzanan Musa, quien seguía enchufado tras los 24 puntos que hizo en semifinales frente al Barça. El bosnio era el máximo anotador del partido con nueve tantos, igualado con Perry. Un gran mate de Guerschon Yabusele cerró el periodo con el 17-21.



El cuadro madridista, jugando por encima del aro y con Sergio Rodríguez haciendo daño desde la dirección, abrió hueco (23-32), mientras que el Unicaja abusó del triple sin tener el acierto que sí encontró en el comienzo del choque. Tyler Kalinoski rompió la mala racha de los suyos desde la larga distancia pero el encuentro ya lo dominaba con claridad el Real y Campazzo, con su irrupción en el mismo, lo materializó en el electrónico para que los de Mateo se fueran al vestuario con su máxima renta hasta entonces (31-44).



En la reanudación la puesta en escena fue mejor por parte de los andaluces, que, apretando en defensa y siendo más agresivos también en la ofensiva, se colocaron a cuatro puntos (47-51 en el ecuador del tercer cuarto).



Tavares trató de salir al rescate de su equipo, pero el Unicaja ya estaba de lleno en la pelea con Will Thomas castigando en la zona rival. Kalinoski, con un triple, empató a 54 y Melvin Ejim, con dos tiros libres, puso el 56-54. El parcial era de 25-10, pero los siete últimos puntos del cuarto fueron del Madrid, que afrontaría los diez minutos finales con un +5 (56-61).



Dylan Osetkowski, por los verdes; y Hezonja, por los blancos, buscaron protagonismo en ataque en un partido en el que el Unicaja parecía tener algo más de ritmo (69-66).



Sin embargo, la vieja guardia del Madrid, con Sergio Llull al frente, apareció en un momento delicado y eso se tradujo en un 0-11 que permitió a los que defendían el título entrar en los cuatro últimos minutos con un 69-77 no concluyente pero sí muy alentador para sus intereses.



Campazzo, el mejor jugador de la competición y aclamado por la afición murciana, que fue su hinchada entre 2015 y 2017, controló la situación y aseguró los tiros libres, y Vincent Poirier dominó en la zona, para certificar con solvencia la victoria del Madrid, que va camino de aburrir a sus rivales en el torneo que abre la temporada baloncestística en España.



Ficha técnica:



81. Unicaja de Málaga (17+14+25+25): Perry (17), Kalinoski (9), Taylor (8), Thomas (14) y Osetkowski (14) -cinco inicial-, Ejim (4), Barreiro (1), Alberto Díaz (-), Carter (9), Djedovic (3), Diop (-) y Badji (2).



88. Real Madrid (21+23+17+27): Campazzo (19), Hezonja (17), Musa (13), Ndiaye (2) y Tavares (12) -cinco inicial-, Causeur (-), Rudy Fernández (-), Llull (5), Sergio Rodríguez (4), Poirier (11) y Yabusele (5).



Árbitros: Antonio Conde Ruiz, Rafael Serrano Velázquez y Javier Torres Sánchez. Eliminaron por cinco faltas personales a Osetkowski, del Unicaja (m.40).



Incidencias: Partido final de la Supercopa Endesa de baloncesto que se disputó en el Palacio de los Deportes de Murcia ante 7.400 espectadores. Antes del inicio del encuentro se guardó un minuto de silencio en memoria de Pepe Domingo Castaño, fallecido este domingo a la edad de 80 años.