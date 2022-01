Raúl Palma: "No tuve dudas cuando me llamó el UCAM CF"

El centrocampista gaditano Raúl Palma ha sido presentado esta mañana en la sala de prensa del Estadio BeSoccer La Condomina de la mano de nuestro patrocinador Disprol Química, que continuará una temporada más formando parte de nuestro UCAM Business Club. El jugador, natural de Chiclana de la Frontera, también ha estado arropado por Pablo Rosique, director general de Deportes de la UCAM.

Raúl Palma ha comenzado su intervención dando su opinión y sus primeras impresiones sobre su llegada al UCAM Murcia. “El Club llevaba años haciendo muy buenas temporadas. Es uno de los equipos más fuertes de la categoría y a mí siempre me gustó mucho. Eso hizo que me decantara por venir aquí”, declaró.

Respecto a su experiencia en 2ªRFEF con el Xerez Deportivo, el mediocentro ha explicado que “el verano se hizo largo. Tuve opciones, pero también tuve unas expectativas altas. Finalmente, tengo muy buena relación con la gente de ahí, pasó el tiempo y la cosa se complicó. Por esa razón decidí quedarme en el Xerez para ver qué pasaba en navidad. Al final esto son aspectos de mi agente. Hablamos con Reverte y cuando salió la opción, no tuve dudas”.

El jugador llega al UCAM Murcia para aportar su granito de arena y ayudar en la consecución de los objetivos propuestos para esta temporada en 1ª RFEF Footters. “Estaré aquí lo que resta de temporada y la que viene. Una rotura en el abductor me tuvo parado cinco semanas, pero me encuentro bien físicamente. Lo del domingo solo fue un golpe en el tobillo, lo tengo algo inflamado pero no creo que me de mucha lata”, aclaró.

Respecto a la acogida, el chiclanero ha manifestado que “no he tenido mucho tiempo para hablar con el míster personalmente, pero estoy adaptándome al sistema. Estoy a gusto con los compañeros que me han acogido muy bien y las sensaciones son muy buenas”.