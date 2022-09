Radovic: "He vuelto muy motivado y con ilusión"

Tras un verano marcado por los compromisos con la Selección de Montenegro, Nemanja Radovic ya se encuentra en Murcia. Ha sido uno de los jugadores con más minutos disputados de su selección entren las Ventanas FIBA, la preparación y el Eurobasket. “He vuelto con mucha ambición y muy motivado. He disfrutado con mi selección una experiencia muy bonita y, ahora tengo muchas ganas de hacer una buena temporada con el UCAM Murcia CB”.

Tan solo lleva un día entrenando con el grupo, pero está contento con la confección de la plantilla. “Creo que hemos hecho una buena plantilla. Nos faltan algunos (Sadiel y Jelinek) por llegar, pero estoy bastante satisfecho con lo que veo”.

Una de las incorporaciones más mediáticas ha sido la del jugador ucraniano Artem Pustovy. Un buen amigo de Radovic al que “convenció” para venir a Murcia. “Antes de fichar hablamos mucho… su mujer habló mucho con mi mujer… y bueno, le intentábamos transmitir las sensaciones que tenemos nosotros sobre el club y sobre la ciudad. Creo que van a estar muy bien aquí.”

Esta será la séptima temporada del Ala-pívot montenegrino en el conjunto universitario. Su papel, fuera de la pista, también para por ayudar a integrarse rápidamente a los chicos nuevos. “Este año tenemos más jugadores nuevos. Así que estoy hablando con los chicos para ayudarles en todo lo que pueda. Este año tenemos un doble reto, muchos viajes, pocos entrenamientos, así que esta química que podamos conseguir va a ser muy importante. Tenemos que trabajar en ello”.

Una adaptación de ocho nuevos jugadores en una plantilla que todavía no ha podido entrenar con todas sus piezas al completo. “Tenemos que ir poco a poco. En dos días estaremos todos al completo y podremos trabajar para obtener buenas sensaciones. El equipo ha jugado algunos partidos amistosos, pero creo que no vale para mucho, porque faltan muchos jugadores. Ahora mismo un equipo tiene a todos completos, otros no lo tienen, así que los resultados no son reales.” En dos días que lleva en la capital del Segura, Nemanja ya ha transmitido los consejos que les puede dar a las nuevas incorporaciones. “Lo primero que hay que decirles es que hay que pelear. Nuestro club es humilde y tenemos que estar todos unidos, pelear juntos y dar todo en la pista. A nuestros aficionados, lo primero que les piden es ver a sus jugadores pelear y dar todo por el equipo”.

Esta temporada se disputan dos competiciones. La Liga Endesa y la Basketball Champions League. Esta última ha crecido mucho en cuanto a organización y nivel de los equipos. “Varios equipos de Champions se han reforzado muy bien. Será muy dura y tendremos que dar nuestro mejor nivel si queremos competir por algo. Creo que el mercado se está recuperando después de un año de crisis, así que tendremos un trabajo difícil”.

El cuarto partido de preparación de esta temporada. Tendrá lugar mañana, jueves 15 de septiembre en Borges (Lleida) frente al Baskonia. Se podrá seguir en directo en el canal Youtube del conjunto vitoriano.





Distribudiet se convierte en nuevo patrocinador del UCAM Murcia CB

El UCAM Murcia CB suma un nuevo socio al club de empresas. Se trata de Distribudiet, empresa especializada en la distribución de producto vegano y vegetariano, y orientada a la salud y el bienestar. Unos conceptos que casan perfectamente con un deporte como el baloncesto y un club como el UCAM Murcia CB. Es por ello, que su CEO, Jorge Martínez, ha decidido vincular la marca de Distribudiet al UCAM Business Club. “Para nosotros es un privilegio formar parte de este elenco de patrocinadores de la Región y un proyecto tan importante como es el UCAM Murcia Club Baloncesto. Llevamos operando desde 1986 y siempre hemos estado orientados a la distribución de producto que tiene que ver con la salud y la vida sostenible. Por tanto, cuando nos propusieron formar parte del club de empresas del UCAM Murcia, pues lo vimos en la misma línea que estamos nosotros”.

Por su parte, Pablo Rosique, Director General de Deportes de la Universidad, ha comentado “que estamos muy agradecidos de contar con esta incorporación y esperemos durar muchos años más”.