Radovic: "Todo cambia muy rápido"

Nemanja Radovic, jugador del UCAM Murcia Club Baloncesto, resaltó que están "haciendo un buen baloncesto y disfrutando en la pista" por fin en sus partidos lejos del Palacio de los Deportes y recordó que "todo cambia muy rápido" cuando el objetivo de acceder a las eliminatorias por el título en la Liga Endesa vuelve a estar latente.



El ala pívot internacional montenegrino se expresó en esos términos este miércoles en las instalaciones de Estrella de Levante, empresa cervecera que patrocina al UCAM CB y que fueron visitadas por la plantilla universitaria.



Durante la visita se apreció el buen ambiente que se respira en la plantilla, consecuencia también de la buena racha del equipo en las últimas jornadas con tres triunfos seguidos y cinco en las seis últimas jornadas del campeonato.



El conjunto murciano es el noveno clasificado con un bagaje de 15 choques ganados y 17 perdidos y todavía opta a la octava posición que da derecho a disputar esas eliminatorias, la cual ahora mismo es para el Valencia Basket con un triunfo más y habiendo disputado un partido menos que los granas, que le tienen ganado el duelo particular.



Por lo tanto el esprint final en la fase regular plantea una interesante batalla entre granas y taronjas y es así después de que el UCAM CB haya mejorado en lo que era una clara asignatura pendiente.



"Durante toda la temporada no estuvimos haciendo buenos partidos fuera de casa y al final supimos cómo ganar y lo logramos haciendo un buen baloncesto y disfrutando en la pista", comentó Radovic aludiendo al hecho de que su equipo haya vencido el pasado domingo en la cancha del Río Breogán de Lugo por 60-65 y el pasado miércoles en la del Lenovo Tenerife por 109-111 tras una prórroga cuando antes sólo había logrado tres victorias en las 14 primeras salidas y encadenaba seis derrotas seguidas a domicilio.



"Todo cambia muy rápido y estamos felices por pelear por los play off", señaló el de Berane, quien valoró el hecho de escalar hasta ese noveno puesto que ahora ocupan.



"Es importante para nosotros lograr el objetivo de competir también la próxima temporada en Europa y ganando al Bilbao lo aseguraríamos. Es un partido muy importante en ese sentido y debemos estar muy mentalizados para hacer un buen encuentro y ganarlo. Si eso ocurre ya veríamos las opciones que tenemos de llegar a la octava posición pero para eso hacen falta otras cosas y si ocurriera al final sería muy bienvenido", manifestó.



Pensando en ese siguiente encuentro, que será el domingo a las doce del mediodía frente al Surne Bilbao Basket en el Palacio de los Deportes de Murcia, Radovic reclamó el apoyo de la grada.



"Seguro que los aficionados estarán con nosotros y les necesitamos para tal vez el último partido en casa de la temporada aunque habría al menos otro si entramos en las eliminatorias", declaró.