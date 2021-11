Radovic: "Pasamos página y nos centramos en Fuenlabrada"

Tras caer derrotados en la visita a Lugo, el UCAM Murcia ya prepara el duelo del próximo sábado ante Urbas Fuenlabrada. Repletos de moral y ganas, los universitarios quieren olvidar el tropiezo en tierras gallegas con una victoria ante la afición murciana. “Tenemos que ganar a Fuenlabrada. Es muy importante. Hemos empezado muy bien la temporada. Debemos olvidar ya lo que pasó el sábado, preparar bien la semana y salir al partido e intentar ganar. Nuestros aficionados nos van a ayudar como siempre”, ha declarado Nemanja Radovic.

El interior montenegrino, veterano en mil batallas y uno de los más regulares en los últimos partidos del UCAM Murcia, confía en el grupo para dejar atrás lo ocurrido el pasado fin de semana ante Río Breogán: “Sabíamos que iba a ser un partido muy difícil. Perdimos el partido. Después, hablamos bastante entre nosotros. Debemos sacar un aprendizaje de todo eso, debemos aprender a jugar en campos tan calientes, pero creo que hemos aprendido la lección. Hemos cerrado la página y estamos centrados en Fuenlabrada. En este deporte y en esta liga, la mejor de Europa, no hay tiempo para mirar atrás”.

El tercer máximo anotador de la historia del equipo murciano se encuentra cada vez más cómodo a nivel personal. “Estoy muy bien, muy involucrado con el equipo. Este año no tengo un rol de ser un anotador, de sumar muchos puntos, pero estoy a disposición del equipo para lo que necesite. Somos el primer equipo anotando en la liga, pero hay que hacer otras cosas para ayudar al equipo a ganar: defender, rebotear, pasar, lo que sea. Todos sabemos nuestro rol en el equipo, lo respetamos y eso es importante”, ha afirmado uno de los capitales del UCAM Murcia, que considera “injusta” la postura de algunos de los entrenadores y medios de comunicación respecto al equipo universitario: “No me parece justo. No ayuda que algunos entrenadores y medios nos señalen como un equipo agresivo que va a hacer daño. Somos intensos y necesitamos jugar así para lograr los objetivos y ganar partidos, pero no somos un conjunto que va a hacer daño a alguien. Se está creando esta imagen y no es bueno. Estamos jugando bien y hemos empezado genial la temporada. No podemos dejar que nos afecte.”.