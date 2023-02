Radovic: "Es muy duro ver la tristeza de la gente"

El UCAM Murcia Club Baloncesto viajó a Turquía para no jugar por causa de fuerza mayor tras el trágico terremoto que azotó ese país y también Siria y Nemanja Radovic, uno de los capitanes del equipo grana, manifestó que "es muy duro y la tristeza se nota en la gente".



"Esto es muy duro y lo primero es mandar nuestras condolencias a las familias de las víctimas por esta tragedia que dejó una tristeza increíble y que se nota en la gente también en Estambul", indicó el ala pívot montenegrino, quien permanece junto a sus compañeros en esa ciudad, situada a 900 kilómetros del epicentro del seísmo que lleva provocadas más de 5.000 muertes y que llevó a aplazar el partido en principio programado para este martes frente al Darüssafaka Lassa en el Volkswagen Arena de Estambul.



La plantilla dirigida por Sito Alonso volverá a España este miércoles, en el vuelo que tenía reservado, debido a que fuertes rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora impiden que despeguen y aterricen vuelos en Estambul durante la jornada de hoy.



"Nos dijeron que se aplazaba el encuentro después del entrenamiento", contó Radovic, quien dijo que el enlace que tienen en el país otomano para cuando viajan a él no se pudo desplazar.



"No pudo viajar y nos contó que tanto él como su familia están bien pero muy asustados", declaró.



Además, desde el club universitario contactaron con Conner Frankamp, base estadounidense ex del UCAM CB, que actualmente milita en el Gaziantep.



"Conner juega para el equipo de una ciudad que se vio muy afectada con este terremoto, pero él estaba en Estambul, donde jugaba y el regreso lo aplazaron, pero nos contó que varios de sus compañeros perdieron familiares", relató Radovic.