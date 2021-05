Radovic, Lima, Rojas, Antelo, Quini García y Xavi Sánchez, 1000 partidos con la camiseta de UCAM Murcia CB

El UCAM Murcia CB ha querido homenajear a los jugadores que más han vestido la elástica universitaria en la ACB, donde en esa clasificación lidera Sadiel Rojas con 228 partidos, seguido por Xavi Sánchez con 221 , Radovic con 151, Antelo con 145, Lima con 128 y Quini García con 127.

En Deportes Cope Murcia hemos querido hablar con cada uno de estos jugadores que son historia viva del club murciano:

Sadiel Rojas nos ha comentado que se siente “orgulloso” siendo el jugador con partidos en la Liga Endesa y define como un “honor” compartirlo con Xavi Sánchez, Antelo entre otros.

También ha comentado la dificultad que ha tenido el equipo esta temporada, en la que la plantilla, Sito y Alejandro han sido claves para terminar de una buena forma la campaña.

El dominicano ha expresado su felicidad de estar en Murcia y que se encuentra contento pero que decidirá este verano sentándose con Alejandro Gómez.

Por último, si renueva el capitán universitario, ha confesado que volverá mediante twitter a intentar “traer jugadores” con su forma tan peculiar de ayudar al club, algo que hace por “diversión”, ya que muchas veces no sabe si el club está intentando fichar al jugador que pide que venga, lo que tenemos claro es que seguro si renueva intentará convencer a Taylor, Webb o Frankamp para que sigan un año más en el Palacio.

Xavi Sánchez nos ha expresado su felicidad al ser recordado en su paso por Murcia, añadiendo que estos actos “hacen club” y le traen mucha añoranza de cuando saltaba a la pista del Palacio, terminado que el club “ha ido a más” logrando diez años seguidos en ACB, donde fue participe en la última temporada de ascenso a Liga Endesa.

Radovic ha empezado hablándonos de esta temporada tan difícil, que cree que la plantilla ha sabido afrontar tras los grandes contratiempos de este año.

El montenegrino ha confesado que el mejor momento del año, fue la vuelta del público al pabellón, donde admite que se emocionó por lo especial que es la afición murciana y espera poder estar la temporada que viene en el UCAM Murcia CB, terminando que le ha hecho ilusión ver Antelo que cuando llegó a Murcia le enseñó muchísimo.

Un Antelo que ha destacado la gran evolución del club, el cual explicaba que los jugadores no “están de pasada” y se siente orgulloso por la gran cantidad de partidos que disputó, pero se queda la espina de que su lesión no le dejó jugar más.

El ex capitán ha expresado su malestar por no poder ver este año al equipo en la pista y ha valorado que la plantilla por las circunstancias adversas no ha podido dar más de sí.

Sobre las declaraciones del presidente, Antelo ha comentado que conoce muy bien a José Luis Mendoza y está convencido que el año que viene hará un esfuerzo para que el equipo mejore su rendimiento.

Por último, como concejal de Vox espera que el Ayuntamiento de Murcia ponga en marcha las subvenciones a los clubes de la ciudad para dar un escalón más a las instituciones deportivas, ya que eso se traduce en un beneficio para la ciudad.

Augusto Lima ha deseado que el número de partidos siga aumentado, aunque cree que no llegará a los partidos de Rojas, añadiendo que todos los que han venido al acto son historia viva del club.

También ha valorado como “horrible” la temporada aunque se ha terminado “bien”, esto se debe por el gran equipo que se ha formado gracias a las adversidades y la muestra es que siempre cuando la dinámica ha sido buena, el UCAM Murcia ha luchado por grandes objetivos.

Por último, el pivot admite que el público podría haberle dado al equipo alguna victoria más y expresa que el club con los años está mejorando, algo que siempre ha pedido al presidente, ya que Alejandro Gómez siempre le toca reinventarse con uno de los presupuestos más bajos de la categoría.

Quini García es uno de los privilegiados en esta clasificación, ya que tras 23 años sigue estando en este ranking, añadiendo que es “bonito” que se acuerden de ti.

Un aspecto que ha destacado es la diferencia tanto del club como de la liga de su época a la actual, donde se inauguró el Palacio de los Deportes y se vivió unas de las mejores etapas, jugando el equipo hasta la Copa del Rey, la única que vez que los murcianos han disputado, cuando fueron anfitriones.