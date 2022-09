Pustovyi: "Radovic me convenció para venir a Murcia"

Centímetros y altura no le van a faltar al UCAM Murcia en esta temporada 2022/2023. 2,18 metros o 7,1 pies de potencial ucraniano. Esa es la carta de presentación de Artem Pustovyi, recién llegado a Murcia tras disputar el EuroBasket: “Estoy muy centrado en aprender los sistemas defensivos y ofensivos del equipo y adaptarme lo antes posible del equipo. Durante todo agosto y septiembre he estado entrenando. En todo momento he tenido en mente llegar aquí con la mejor forma posible. Tengo muy claro que esta temporada es muy importante para mí y yo lo soy para el equipo. Y así lo he tenido siempre presente y he aprovechado mi estancia con la selección para llegar a Murcia lo mejor posible”.

Obradoiro, FC Barcelona y Gran Canaria. Tres etapas en ACB antes de llegar a la Región que aportarán experiencia, conocimientos de la competición e intimidación a la plantilla del UCAM Murcia. “Conozco bien la ciudad porque he podido enfrentarme contra UCAM muchas temporadas en los diferentes equipos en los que he estado. Estoy encantado de estar aquí. Sé cómo juega UCAM Murcia, sé lo que exigen aquí en Murcia. Estoy disfrutando y adoptándome al equipo”, ha aclarado Artem Pustovyi, muy contento con el grupo que se ha formado: “Tenemos muy buena plantilla. Es completa. Nuestros bases son increíblemente buenos. Jugadores que tiran excelente y un juego interior con diferentes perfiles. Creo que con esta plantilla se va a afrontar muy bien jugar dos competiciones”.

Un compromiso y una actitud muy positiva la del center de Kiev, deseando empezar para dar el 100% y para llevar al equipo a lo más alto: “Entiendo el nivel de exigencia. Vengo a dar el máximo. Quiero hacer sentir que mi fichaje ha sido todo un acierto. Tengo muchas ganas”.

Aquí en la Región se vuelve a encontrar con un gran amigo como Nemanja Radovic, uno de los ‘culpables’ de su fichaje con el que ya coincidió en Obradoiro. “Nemanja es un gran amigo. Antes de firmar aquí le pregunté y me estuvo dando mucha información sobre el club y la ciudad. Y me convenció. Creo que cuando se retire debería dedicarse a ser agente. Conmigo ha hecho un gran trabajo y me convenció desde el primer momento. Para mí es muy bonito coincidir otra vez con él y creo que va a ser un jugador muy importante dentro del equipo esta temporada”, ha comentado Pustovyi.