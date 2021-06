Pol Pacheco y ElPozo Murcia FS separan sus caminos

El ala catalán Pol Pacheco y ElPozo Murcia Costa Cálida FS separan sus caminos tras dos temporadas juntos, tras la petición del jugador de rescindir el contrato que les unía. El Club murciano ha accedido a la demanda del jugador facilitando su salida. El ya ex-jugador del conjunto charcutero, que tiene un acuerdo cerrado con Inter Movistar, llegó hace dos temporadas a la entidad junto a Carlos Espíndola y Felipe Paradynski, ninguno de los tres seguirá a las órdenes de Diego Giustozzi. Tampoco siguen para la próxima campaña Miguelín, que ha firmado por Córdoba Patrimonio, y el Cholo Salas.

“Quería agradecer al Club, directivos, trabajadores, fisios, cuerpo técnico y, sobre todo, a mis compañeros durante estas dos temporadas que me arroparon desde el primer momento y de los que he aprendido en cada entrenamiento y partido. También dar las gracias a la afición, la Marea Roja, por su apoyo incondicional, me he sentido muy querido en Murcia y en el Palacio. Aunque me hubiera gustado despedirme con ‘el buen sabor de boca’ de cumplir con el objetivo de estar en la final y levantar el título de Liga que tanto se merece el Club y su afición. Gracias por todo”.

Por otra parte, una vez que el día 30 de junio termine oficialmente la temporada, el club comenzará a hacer oficial las incorporaciones del guardameta Molina y los brasleños Taynan y Gadeia.