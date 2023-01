Un pobre segundo cuarto condena a UCAM CB en Tenerife (85-65)

UCAM Murcia CB no ha podido sobreponerse a las dificultades en el primer partido de la segunda fase de la Basketball Champions League. El primero de los contratiempos llegaba tras la última sesión de entrenamiento cuando caía lesonado Jordan Sakho, quie sufre una sobrecarga en los extensores del pie y en el músculo pedio y estará entre ocho y diez días de baja.

Otra de las adversidades contra las que han tenido que luchar los discípulos de Sito Alonso ha sido el ambiente en la pista canaria ya que Lenovo Tenerife no supo digerir la dura derrota cosechada el pasado 6 de enero en el Palacio de los Deportes en la competición liguera, prácticamente desde el salto inicial la presión ejercida por los jugadores de Tenerife y por su entrenador Txus Vidaorreta ha ido haciendo minando a un trío arbitral muy endeble que no ha castigado de la misma forma lo que sucedía en cada zona.

En cada cuarto UCAM entraba en bonus muy pronto mientras que los locales veían como pasaban los minutos y su dura defensa no tenía el mismo castigo a la hora de la señalización de las faltas. La guinda se produjo en el produjo en el primer cuarto cuando una falta de Tomás Bellas sobre Marcelinho Huertas, señalada por los árbitros, el veterano base brasileño la protestó airadamente consiguiendo que le señalaran una técnica y levantar los ánimos de la afición del Santiago Martín, a partir de este momento los árbitros castigaron con más dureza a los visitantes y el partido se fue rompiendo, una muestra de esto es que Artem Pustovyi fue eliminado por faltas, con una técnica incluida, en la mitad de un segundo cuarto que marcó lo que sería el devenir del encuentro con un 31-18 que rompía por completo el partido. Desde ese momento cada vez que UCAM se iba acercando en el marcador aparecía uno de los tres jueces del partido para tomar una decisión que cortaba cualquier intentó de reacción de un UCAM que no fue a Tenerife a luchar contra los 'elementos'.





DESARROLLO DEL PARTIDO

Tras un primer cuarto de mucha igualdad con dos equipos acertados en defensa y en ataque, en el segundo cuarto el Lenovo Tenerife tomó la iniciativa tanto en el juego como en el marcador, muy acertado desde el exterior y marcando bien las pautas en la cancha ante un UCAM Murcia que tuvo que recurrir a las faltas para intentar frenar el juego ofensivo local.



Del 21-17 del minuto 12 tras cuatro puntos consecutivos de Huertas, se pasó a un 21-21 después de un 3+1 de Sadiel Rojas. Intercambios de triples entre los dos equipos, Huertas, por un lado, y Luther, por otro (24-24), hasta que los locales empezaron ya a marcar distancias para ponerse con un 39-30 (min.16) y un 48-34, resultado con el que se llegó al descanso.



El buen trabajo defensivo y el ordenado juego de ataque llevaron al cuadro insular a dar la vuelta al choque. Gran aportación de Bruno Fitipaldo y marcelinho Huertas que no solo movieron bien a sus compañeros, sino que lideraron la anotación de su equipo.



Con 48-34, resultado con el que se llegó al descanso, parecía que el lenovo Tenerife tenía ya el partido encarrilado, pero el UCAM Murcia no renunció a nada. Diop anotó un triple importante (50-39), pero respondió con acierto Fitipaldo.



Sito Alonso se jugó la última carta poniendo en cancha a Andronikashvli y Klavzar, no solo para dar mayor intensidad a la defensa, sino para buscar una mayor velocidad en los ataques: El beneficiado Jelinek que anotó dos triples consecutivos (61-53, min.31) que encendió la alarma en el banquillo local.



Pero la experiencia y serenidad del Lenovo Tenerife liderado por Hurtas –anotó seis puntos seguidos (69-55)- y la efectiva defensa del bloque hizo que los murcianos se vieran incapaces de poder meterse de nuevo en el partido.



Al final un claro 85-65 y primera victoria del Tenerife en una fase en la que intentará terminar primero del grupo para así asegurarse su presencia en los cuartos de final de la Liga de Campeones FIBA.









FICHA TÉCNICA



85 - Lenovo Tenerife (17+31+15+22). Huertas (20), Salin (8), Abromaitis (5), Doornekamp (-), Shermadini (7) –inicial-, Jaime Fernández (10), Fitipaldo (23), Rodríguez (-), Sastre (7) y Guerra (5).



65 - UCAM Murcia (16+18+19+12). Trice (9), Anderson (-), Jelinek (9), Radovic (14), Pustovyi (2) –inicial-, Klavzar (2), Luther (13), Bellas (-), McFadden (2), Diop (7), Andronikashvili (-) y Rojas (7).