Pobre empate del Real Murcia en Sabadell (0-0)

El Real Murcia ha entrado en crisis. El conjunto grana no pierde pero tampoco gana, en las últimas tres jornadas de competición, en la que su rendimiento ha ido cayendo en picado, sólo ha sido capaz de sumar tres empates. Algunos diran que se llevan seis jornadas sin perder pero la realidad es que el equipo no termina de funcionar y poco a poco está viendo como la lucha por entrar en los puestos de promoción, no ya por ser primero de grupo y ascender de forma directa, se está abriendo y los que vienen por detrás.

Al igual que sucediera quince días atrás en Calahorra el equipo ha regalado la primera mitad aunque en esta ocasión no ha tenido que ir a remolque ya que el rival apenas le ha inquietado y sólo le ha puesto en peligro con un lanzamiento de falta de Adán Gurdiel que Joao Costa ha evitado que se convirtiera en el 1-0. Cuando el primer acto llegaba a su recta final el partido ha podido girar a una situación inesperada cuando Pedro León ha puesto a prueba a Ortalá que ha evidad el 0-1.

Los primeros cuarenta y cinco minutos se han desarrollado con un juego muy atascado. Ninguno de los dos equipos tenía el control y sólo alguna acción aíslada podía hacer pensar que algo iba a cambiar. Las defensas se han impuesto de forma clara a los atacantes y al descanso se ha llegado, como no podía ser de otra forma, con empate a cero.

A la vuelta de los vestuarios los granas, sin éxito, han intentado poner una marcha más al juego. El Real Murcia tenía más el balón pero las acciones de peligro no llegaban, El encuentro ha entrado en una espiral en la que ninguno de los dos conjuntos llegaba al área contraria, para desesperación de los aficionados que estaban en las gradas que han tenido que soportar un pobre partido, con el añadido que el grupo de aficionados murcianistas les queda un largo viaje hasta la Región.

Una vez más, tarde como casi siempre, Mario Simón, cada día más cuestionado, ha reaccionado introduciendo un triple cambio con la entrada de Alberto López, Pablo Ganet y Dani Romera. Nada ha cambiado y ninguno de los tres ha aportado prácticamente nada al juego. En la recta final el técnico murcianista ha puesto en escena a Andrés Carrasco que curiosamente ha sido quien más miedo ha metido a la zaga local e incluso a estado cerca de hacer el gol del triunfo.

Tras este empate el Real Murcia, con tres puntos sumados de los últimos nueve disputados, sigue en el quinto puesto de la clasificación, pero la decepción es cada vez mayor y Mario Simón, que no encuentra el camino para hacer algo distinto y que el equipo muestre mejores sensaciones, sigo estando en el punto de mira de una afición que está perdiendo la confianza en el manchego.

Después de este empate el Real Murcia afronta una semana en la que recibe, el próximo sábado a las 19'00, a La Nucía. Partido para el que la entidad ha puesto en marcha una nueva acción con el objetivo de volver a presentar una aspecto en las gradas como el día del Barcelona B. ¿Puede ser la última oportunidad para Mario Simón o ¿cómo en ocasiones anteriores logrará que el equipo reaccione y vuelva al camino del triunfo?.