Pito Camacho: "Siempre he querido jugar en este club"

El delantero Pito Camacho ha sido presentado esta mañana en la sala de prensa del BeSoccer La Condomina ante los medios de comunicación. El reciente fichaje, como es habitual, ha estado arropado por Pablo Rosique, director General de Deportes de la UCAM; Juan Antonio Baños, directivo del Club; y Miguel Linares, director deportivo. Además, hoy hemos anunciado la ampliación de patrocinio de MH Refrigeración como miembro de nuestro UCAM Business Club para esta temporada. Alberto Moratón, gerente de la empresa, ha estado junto al futbolista en esta presentación que ha estado apadrinada por este patrocinador.

Miguel Linares, en primer lugar, ha declarado que "con Pito Camacho buscamos una serie de características que creemos que nos faltaba en la plantilla. Viene para sumar, para aportar goles y exigencia. Además ha sido una incorporación prematura por su situación que era favorable para nosotros porque estaba disponible para poder jugar ya el primer partido de este mes de enero. Le deseamos suerte en esta nueva etapa".

Tras las palabras del director deportivo, Pito Camacho ha afirmado que "gracias al Presidente y al Club por su confianza. Espero ayudar al equipo a conseguir los objetivos y agradecer así esta confianza. Estoy muy feliz de estar aquí. Llevo mucho tiempo deseando vestir esta camiseta y cuando recibí la llamada de Miguel no me lo pensé. Siempre he querido estar aquí".

El delantero almeriense jugó algunos minutos en el partido benéfico de Navidad frente al Real Murcia y debutó el pasado fin de semana en partido oficial ante el Mar Menor a domicilio. "El recibimiento de los compañeros ha sido espectacular. El vestuario es una familia y eso facilita todo muchísimo. El día a día es muy fácil con ellos y me sentí muy cómodo en los primeros minutos que he disputado", explicó.

"El Club se preocupa muchísimo por el jugador. Vengo con el objetivo de conseguir todos los objetivos"

Sobre los objetivos del UCAM Murcia CF para esta temporada, el almeriense ha remarcado que "confío muchísimo en esta plantilla. Me gusta mucho el equipo y su estilo de juego. Creo que contamos con un perfil de futbolista adecuado, pero esto es fútbol. Soy ambicioso. Si las cosas no salen bien, hay que trabajar el doble para conseguirlo. El vestuario tiene que ser un bloque y tiene que tener esa tranquilidad. No podemos dejar escapar más puntos y los diez últimos partidos van a ser claves".

"Soy una persona que le gusta hacer piña. Vengo a sumar en todos los aspectos"

Con esta incorporación, la delantera universitaria se refuerza con un delantero que ha dejado claro que "la competencia debe ser sana. Yo tengo que hacer mejor a mis compañeros y ellos hacerme mejor a mí. Yo quiero jugar y ojalá Chumbi, Chuma y Salazar marquen 15 goles esta temporada y yo esté al mismo nivel.