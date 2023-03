El filial del FC Barcelona se ha colado en la fiesta del Real Murcia después de una semana clave en la historia reciente de la centenaria entidad grana. Todo el mundo se las prometía muy felices tras la histórica respuesta de los aficionados retirando todas las entradas del estadio para recibir al Barça B.

Desde mediodía centenares de aficionados han acudido al estadio para vivir una fiesta que todos confiaban acabaría en victoria de los suyos en su pelea por buscar el ascenso de categoría. Una vez más, cuando todos esparaban disfrutar de una victoria de los suyos, ha sucedido lo de casi siempre y es que el equipo ha fallado ante los suyos y en su estadio. Se ha vuelto a cumplir la tradición de que cuando hay grandes eventos en el estadio el resultado no acompaña y los aficionados se marchan decepcionados.

De salida Mario Simón, que parece sembrar cada vez más dudas, ha apostado por realizar cambios con respecto al partido de la semana anteiror en Calahorra. El técnico grana ha formado un equipo más lógico dando entrada a jugadores como Pablo Ganet, Lorén Burón y Ale Galindo para volver a un sistema más normal y aparentemente más ofensivo.

27.831 espectadores han acudido hasta el Enrique Roca Murcia batiendo el récord histórico de asistencia de público en la tercera categoría del fútbol nacional. Desde el pitidio inicial la afición se ha volcado con los suyos pero al equipo le ha costado arrancar. El filial azulgrana ha entrado mejor en el partido.





Los de Rafa Márquez tenían el balón y los locales no encontraban el camino aunque el juego estaba bastante igualado. Mediado este primer acto ha surgido la figura del de siempre, Pedro León, que ha tomado la manija del juego y ha enseñado a los suyos el camino hacia la portería azulgrana aunque el gol se resistía para acabar llegando en la recta final, minuto 43, en una gran acción de Loren Burón que ha culminado el muleño para poner a los suyos por delante y llevar el delirio a las gradas al filo del descanso.

El descanso llegó cuando el equipo estaba mejor plantado y a la vuelta de vestuarios se le fue la luz y la chispa a los granas que vieron como los culés tomaban el mando del partido. El control de juego era absoluto poniendo cerco a la portería de Joao Costa. El Real Murcia se quedó sin ideas y el gol visitante sólo era cuestión de tiempo. En el 64 de juego Álvaro Núñez aprovechó un balón suelto para marcar el 1-1 que hacía justicia a lo que estaba sucediendo.

El filial siguió en su empeñó buscando el gol del triunfo. Mario Simón apostó por un triple cambio dando entrada a Alfon, Dani Romera y Arnau Ortíz por tres jugadores como Pablo Ganet, Burón o Alberto Toril que estaban totalmente fuera del partido.





Los cambios dieron otro aire al equipo. El Real Murcia, tras casi veinticinco minutos de apagón, comenzó a recuperar la luz buscando el segundo gol que sirviera para dar una alegría a una afición que no dejó nunca de apoyar. El dominio grana no se tradujo en ocasiones y sólo Pedro León, a balón parado, podría desequilibrar el partido. En los últimos instantes el Barça B se quedó con uno menos por la expulsión de Dionkou, algo que los locales no aprovecharon. En el tiempo de prolongación, con entrada de Andrés Carrasco, el Murcia buscó balones al área aunque ninguno llegó con claridad al delantero de Aljucer. Incluso en el alargue, que fue de seis minutos, el filial azulgrana pudo haberse hecho con la victoria.

Al final justo empate con un Real Murcia que no dio la talla, que suma su segundo empate consecutivo que no recorta distancias, que sigue sembrando dudas y que ha vuelto a fallar a los suyos en un día especial tras una semana histórica. Entramos en semana importante en los despachos con la junta de accionistas del próximo miércoles de la que saldrá un nuevo consejo de administración presidido por Agustín Ramos y Felipe Moreno como consejero delegado.

En lo deportivo no parece peligrar la continuidad del entrenador pero el equipo tiene una prueba de fuego muy importante el próximo domingo, a las siete de la tarde, en la Nova Creu Alta ante el CE Sabadell.