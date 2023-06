Pinatar Arena arranca el verano con catorce clubes británicos

Pinatar Arena comienza el verano con la confirmación de catorce clubes británicos que han apostado por el centro deportivo pinatarense para la pretemporada.

Hasta cinco clubes de Championship (Swansea, Millwall, Birmingham City, Sheffield Wednesday y Rotherham United), tres de League One (Port Vale, Lincoln City y Oxford United), tres de League Two (Bradford City, Salford City y Stockport County), uno de Gibraltar (Bruno´s Magpies) y los conjuntos sub 21 y sub 18 del Arsenal prepararán la nueva temporada en Pinatar Arena durante el mes de julio.

A la estancia de estos clubes también habrá que sumar la presencia del Preston North End y Derby County ya que también disputarán en Pinatar Arena sus primeros partidos amistosos.

La expectación que han generado estos clubes entre sus aficionados hace que se estime en más de 5.000 personas la asistencia de espectadores, la mayoría británicos, a los partidos que se anunciarán de forma oficial próximamente.

Con la confirmación de estos primeros equipos en Pinatar Arena, la Costa Cálida se reafirma con uno de los destinos futbolísticos de referencia a nivel internacional.

En los próximos días Pinatar Arena continuará anunciando nuevos equipos que visitarán San Pedro del Pinatar durante los meses de julio y agosto.

CHAMPIONSHIP

Swansea City AFC del 25 de junio al 1 de julio

Millwall FC del 2 al 7 de julio

Rotherham United del 8 al 16 de julio

Birmingham City del 9 al 15 de julio

Sheffield Wednesday del 15 al 21 de julio

LEAGUE ONE

Lincoln City del 1 al 8 de julio

Oxford United del 2 al 8 de julio

Port Vale del 17 al 22 de julio

LEAGUE TWO

Bradford City del 10 al 15 de julio

Stockport County del 3 al 8 de julio

Salford City del 10 al 15 de julio

ACADEMIAS

Arsenal U21 del 17 al 22 de julio

Arsenal U18 del 24 al 30 de julio

GIBRALTAR

Bruno´s Magpies del 4 al 6 de julio