La pesadilla del Real Murcia sigue ante el Linense (0-0)

El Real Murcia sigue ssu particular calvario y está prácticamente condenado a jugar la próxima temporada en la cuarta categoría del fútbol español. Sólo una carámblo podría dejar alguna esperanza de lograr jugar en la Primera de la Real Federación Española de Fútbol. Un partido más el equipo que dirige José Luis Rodríguez Loreto ha sido incapaz de marcar un gol, al igual que ocurrió en el primer partido de esta segunda fase no han conseguido marcar ni desde el punto de penalti, en esta ocasión Jesús Carrillo, mediada la primera mitad, tuvo la opción de adelantar a su equipo pero el portero visitante lo evitó. Como ha sucedido en el resto de partidos de esta parte de la competición el equipo ha sido mejor que el rival y ha merecido mejor resultado pero el "meritorio" no vale para sumar triunfos.

De esta manera el equipo va camino de hundirse en un poco como la 2ª RFEF y cae la cuarta división por segunda vez en su historia, la primera fue en la campaña 94-95 cuando descendió a Tercera División y un año después retornaba a la Segunda B. Toca hacer autocrítica a todos los componentes de la entidad e intentar reflotar una nave que camina a la deriva. A la conclusión del partido los poco más de 1500 espectadores que se han dado cita en el Enrique Roca Murcia han mostrado su indignación hacia Consejo de administración, técnicos y jugadores.

El encuentro arrancó con muchas imprecisiones por parte de ambos equipos. Los de Loreto llevaban la iniciativa del juego, pero no eran capaces de traducir ese dominio en ocasiones de gol. En una de las primeras acciones del partido Adrián Fuentes se marchaba lesionado y entraba Segura. Se llegó al minuto 20 y ni Champagne ni Nacho Miras había tenido que intervenir.

Carrillo tuvo la oportunidad de adelantar al Real Murcia desde el punto de penalti, pero Nacho Miras se hizo grande bajo palos y detuvo la pena máxima. Acto seguido, volvería el murciano a rozar el gol con dos potentes disparos. Tras fallar el penalti llegaron los mejores minutos para el conjunto grana mientras el Linense permanecía replegado en su campo. Cuando se cumplía la media hora de juego, a punto estuvo Toril de enganchar de volea un centro de Adán Gurdiel por banda derecha. La réplica del Linense llegó minutos después con un disparo de Koroma que sacó Miguel Muñoz bajo palos cuando Nereo Champagne ya estaba batido. Con el 0-0 inicial se llegaría al descanso.

Tras el paso por los vestuarios, la tónica del partido iba a ser la misma que en los primeros 45 minutos. El Real Murcia seguía llevando el control del partido y la Real Balompédica Linense esperaba atrás. Loreto introducía en el campo a Iván Pérez buscando soluciones que rompiesen la línea defensiva del Linense. Se probó Carrillo desde lejos, pero su disparo lo despejó sin mayores problemas el guardameta.

Se llegaba a la recta final del partido con igualdad en el marcador y poca continuación en el juego debido a las constantes faltas que iban parando el encuentro poco a poco. Para tratar de romper el empate Loreto apostó por Yeray y Rognny. Buscaba el Real Murcia el tanto de la victoria y lo rozaría Miguel Muñoz de cabeza con un remate que acabó en las manos del portero. Justo antes de llegar al minuto 90, Nereo Champagne evitó el 0-1 tras una gran jugada personal de Chironi. Finalmente, el partido acabó sin goles, lo que le sirvió al Linense para conseguir el ascenso a la 1ª RFEF.