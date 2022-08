Pedro Torres: "Molo me motiva para seguir aprendiendo y sacar lo mejor de mi cada temporada"

Pedro Torres ha sido presentado en la sala de prensa del Estadio BeSoccer La Condomina acompañado por Miguel Linares, director deportivo del Club, Juan Antonio Baños, vicepresidente de estrategias y patrocinios y Miguel Gómez, jefe de cuentas en Caser Seguros de la zona del levante.

En primer lugar, Miguel Linares ha valorado la llegada del centrocampista alicantino al cuadro universitario. “Vamos conociendo poco a poco al equipo. Aún nos quedan varios partidos y lo iréis conociendo de una manera más precisa. Pedro es un jugador que llega del Águilas y entra dentro de la idea que tenemos de jugador versátil que puede ser complementario a otros. Pedro ocupa la posición de ‘10’ u ‘8’ y es un perfil más físico que el de un posible complemento como Manu Ramírez. Molo lo conoce bien y tenía ganas de que Pedro estuviera con nosotros. Estoy contento de que estés con nosotros. Bienvenido y muchas gracias”, explicó el director deportivo.

Pedro Torres comenzó con una valoración de su llegada. “Me gustaría darle mi agradecimiento al presidente, por hacerme partícipe de este gran proyecto, a Miguel por confiar en mí y al cuerpo técnico, que me conocen y cuando me llamaron no dudé en venir aquí”, quiso aclarar el centrocampista de Santa Pola.

“Fue complicado en Águilas. Había un buen equipo pero no salieron las cosas como queríamos. Soy una persona que cada año intenta aprender lo máximo posible donde esté y voy a dar lo máximo de mi”

Respecto a su llegada, ha matizado que “Molo me llamó a principio de verano para decirme que quería contar conmigo. No sabía donde iba a ir y tenía alguna que otra cosa pero no fue más importante que su llamada porque lo conozco, conozco su filosofía y trata a todos por igual. Eso me motiva para seguir aprendiendo y sacar lo mejor de mi cada temporada”.

También ha comentado sus primeras sensaciones dentro del Club. “Nos tenemos que preparar para el inicio de temporada. Me ha sorprendido el tema del vestuario, desde el primer momento hemos estado muy unidos y hay muy buena gente. El vestuario es primordial para que todo vaya bien”

“Esta es una institución muy profesional, no solo por el fútbol, es una universidad que se expande por toda España y a nivel global. He notado mucha profesionalidad y seriedad. Estoy muy contento de estar aquí”

Por último, Pedro ha explicado que “sé cómo trabajamos y cómo lo hace el míster. Él pide lo máximo a todo el mundo en cada entrenamiento. Hay que cargar piernas e intentar comenzar de la mejor manera posible”