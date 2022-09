Pedro León: "Sólo se habla de lo deportivo y eso es vital"

Pedro León atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa del Estadio Enrique Roca de Murcia antes del entrenamiento del equipo sobre el césped del coliseo grana.

El jugador muleño comenzó hablando sobre cómo se ha digerido la derrota de la pasada semana frente al F.C. Barcelona B: “La derrota de la semana pasada a nadie nos gusta, pero sabemos que va a ser una liga igualada, en estos 5 partidos me he dado cuenta, y con ganas de que llegue el siguiente partido para corregir esta derrota”.

También le preguntaron por el inicio de temporada que ha completado el equipo: “El inicio ha sido bueno, está claro que tenemos esa piedra de ganar en casa. El equipo está siendo competitivo fuera y en casa, pero como locales no hemos ganado y nos tenemos que hacer más fuertes a nivel de resultados”.

León fue claro al hablar sobre los motivos por los que no se han sumado todavía la victoria como local: “No creo que sea ansiedad. Está claro que queremos ganar en casa, hay mucha ilusión en la grada y queremos responderles”.

Su fichaje por el Real Murcia y los motivos de esa decisión fue otros de los temas a tratar durante la comparecencia de prensa: “Cuando vine y me reuní con el presidente hizo que me diera cuenta de las ganas que tienen de hacer bien las cosas y se está demostrando que todo está yendo como me prometieron”.

“Creo que la llegada de Agustín Ramos ha sido una de las mejores noticias de los últimos años para el Real Murcia, porque ha sido capaz de dar estabilidad y que solo se piense en lo deportivo”, dijo Pedro sobre el trabajo que está realizando presidente del Real Murcia desde su llegada.

Por último, finalizó dejando claro las intenciones del equipo de cara al próximo partido de liga, que le enfrentará a la S.D. Logroñés: “El equipo tienen ganas de agradar, creo que estamos respondiendo y esa victoria que estamos deseando se va a dar”.