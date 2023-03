Pedro León: “El futuro del Real Murcia pasa por estar en Primera División”

Los Aperitivos Deportivos Sport Business World con Estrella de Levante continúan y en esta ocasión han participado dos grandes del panorama regional: Pedro León y el exjugador Juan Valera. La cita ha tenido lugar en el concesionario de Marcos Automoción, situado en la carretera de Alicante.

Durante el acto los deportistas han sido entrevistados por el periodista Juan Cervantes, que conoce desde sus inicios a ambos jugadores y ha querido destacar todos sus logros y valores deportivos.

El centrocampista muleño, Pedro León, ha hablado de cómo fue la salida de la que fuera su casa y ha asegurado que está feliz de volver: “Me fui con todo el dolor de mi corazón, pero había una serie de personas con las que no estaba de acuerdo en lo deportivo; ahora, mi familia y yo estamos felices de volver aquí.”

Por su parte, Juan Valera ha reflexionado y confiesa que le hubiera gustado poner fin a su carrera al igual que Pedro León: “Me he quedado con la espina de volver al Murcia antes de retirarme, jugar dos o tres años. Me quedo con eso en mi cabeza”. Ahora, está desvinculado del fútbol, pero no del deporte: “Debido a mi prótesis de cadera, los médicos me aconsejaron hacer bicicleta y la verdad es que me gusta mucho”. Asimismo, ha anunciado que le gustaría crear un proyecto de forma conjunta con su compañero y amigo Pedro León: “Estoy esperando que se retire Pedro para hacer algo juntos, aún no sé qué, pero yo creo que vamos a hacer algo interesante”.

Pedro León ha aludido a los escandalos del Real Murcia. “Desde que llegó Agustín Ramos todo está en orden. Ahora no nos falta de nada, disponemos de buenas instalaciones para entrenar… y por todo ello estamos centrados en competir cada semana”.

Durante la conversación que han mantenido ambos futbolistas con Juan Cervantes, también han tenido momentos de hablar de su época más rebelde y más mediática. Además, han hablado de sus momentos más familiares y su conexión con la Región. En este sentido, Juan Valera ha indicado que “cuando tenía un par de días libres, casi siempre, lo principal, era venirme a mi tierra”.

Establecer sinergias que generen riqueza e inspiración en torno al deporte y la gastronomía son algunos de los propósitos con los que nace la iniciativa de los Aperitivos Deportivos.

Esta tercera edición de los aperitivos constará de cuatro citas más, la próxima será el 27 de abril en la Agencia Weekend. Estos eventos agrupan representantes y personalidades reconocidas dentro del mundo del deporte en un encuentro distendido, alrededor de un aperitivo. Están organizados por la consultora Sport Business World y Estrella de Levante. Como colaboradores cuenta con Marcos Automoción, Agencia Weekend, Alhama Nature Resort, Universae, Alviento, La7, Prevemur, Grupo Inforges y RPB Legal, empresas del sector murciano que apuestan y están involucradas en el deporte de la Región de Murcia.