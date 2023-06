Pedro Acosta vuelve a saborear la victoria

El mazarronero Pedro Acosta (Kalex) sumó su tercera victoria de la temporada y la sexta en la categoría de Moto2, al vencer con gran autoridad y más de seis segundos de ventaja, el Gran Premio de Italia de Moto2 que se disputó en el circuito de Mugello, por delante del italiano Tony Arbolino (Kalex) y el británico Jake Dixon (Kalex), con los otros dos murcianos, Fermín Aldeguer y Borja Gómez, por los suelos y en el puesto decimoséptimo, respectivamente.



Mención especial se merece el español Arón Canet (Kalex), autor de la "pole position", que sufrió después una caída en la que se fracturó el quinto metacarpiano de la mano derecha y aun así logró la cuarta plaza.



Acosta recortó en cinco puntos las diferencias en el campeonato respecto a Arbolino, que ahora tiene 119 puntos por los 99 del español. Alonso López, que después de multitud de incidentes en carrera pudo acabar sexto, es tercero del campeonato con 71 puntos.



La primera noticia de la categoría intermedia tuvo como protagonista al líder de entrenamientos, el español Aron Canet (Kalex), que después de lograr la "pole position" se fue por los suelos y se fracturó el quinto metacarpiano de la mano derecha, en donde además de produjo un notable agujero, aunque ello no le restó un ápice de ánimo y antes de la carrera ya avisaba que lo iba a dar todo para intentar conseguir su primera victoria, aunque también que para minimizar el dolor al levantarse ya se había tomado un "Enantyum".



Nada más apagarse el semáforo salió como una exhalación, pero por ambos lados se le colaban el británico Sam Lowes (Kalex) y el español Pedro Acosta (Kalex), que se puso líder, con Alonso López (Boscoscuro) tercero y Aron Canet en la cuarta plaza, mientras que por detrás se iban por los suelos el murciano Fermín Aldeguer (Boscoscuro), que se lleva por delante al surafricano Darryn Binder (Kalex) y el español Jeremy Alcoba (Kalex) en la curva uno, la de San Donato.



Poco después y antes de cumplirse el primer giro, entre las curvas de Casanova y Sabelli, Alonso López se toca con el británico Sam Lowes, que acaba por los suelos y supone una sanción para el español de "vuelta larga" por el incidente. En otros puntos del circuito también acabaron fuera de carrera sin completar la primera vuelta el español Marcos Ramírez (Kalex).



Por delante y a ritmo de vuelta rápida, Pedro Acosta y Alonso López intentaban romper el grupo de cabeza, en el que el madrileño todavía no había cumplido con la sanción y cuando lo hizo acabó en la grava, lo que además de obligar a volver a hacerla le hizo perder muchas posiciones, pues completó la tercera vuelta noveno.



"Tiburón" Acosta ya estaba solo en cabeza de carrera, con 1,3 segundos sobre el italiano Tony Arbolino (Kalex), que encabezaba un trío en el que también estaban Aron Canet y Filip Salac (Kalex) y ya más atrás otro trío encabezado por el español Manuel "Manugas" González (Kalex) y también con Jake Dixon (Kalex) y Sergio García Dols (Kalex).



Alonso López volvió a hacer la "vuelta larga" de sanción, esta vez bien, para regresar a carrera en la decimocuarta plaza, justo por detrás del italiano Celestino Vietti (Kalex).



Acosta consolidó poco a poco su liderato y aumento décima a décima y vuelta tras vuelta su ventaja camino de su tercera victoria de la temporada y la sexta en la categoría, que sólo podía impedir un error o avería mecánica, pues la ventaja respecto a sus perseguidores era cada vez mayor.



La carrera, antes de cumplirse el ecuador de la misma, programada a 19 vueltas, estaba sentenciada en el séptimo giro, con Pedro Acosta "luciendo" una ventaja de 2,5 segundos sobre Arbolino, Salac y Canet, y ya más de seis segundos sobre García Dols, Dixon y González. Alonso lópez, por entonces, era undécimo y se esforzaba por recuperar el máximo de terreno posible.



Poco a poco los tríos perseguidores de Pedro Acosta se fueron "disolviendo" y ya en solitario, por delante, iban Pedro Acosta como líder, seguido por Tony Arbolino, Filip Salac, Arón Canet y Jake Dixon.



Tras el británico se formó un grupo en el que lideraban Manuel González y Sergio García Dols y en el que Alonso López fue superando a rivales hasta encabezar el mismo en el duodécimo giro, momento a partir del cual su objetivo se centró en intentar la caza del quinto clasificado, Jake Dixon.



Canet no se dio por vencido en ningún momento y en la decimotercera vuelta superó al checo Filip Salac para intentar consolidar su posición en el podio, beneficiado por el hecho de que Jake Dixon se echó encima del centro europeo y éste tuvo que centrar su esfuerzo en evitar verse superado por el británico.



El español Albert Arenas (Kalex), fue la siguiente víctima de la carrera, al irse por los suelos en el decimoquinto giro, en la curva de San Donato.



Alonso López llegó hasta la quinta posición, que peleó hasta el final de la carrera con el italiano Celestino Vietti (Kalex) y el checo Filip Salac y, quizás, pagando en cierta medida el esfuerzo físico realizado en un espectacular remontada.



Al final la victoria de Pedro Acosta fue inapelable, por delante de Tiny Arbolino y Jake Dixon, con Aron Canet cuarto al no poder resistir el ataque final del británico, con Celestino Vietti por delante de Alonso López y de Filip Salac.



"Manugas" González fue octavo, con Sergio García Dols en la décima posición, el sanjavierneño Borja Gómez (Kalex), decimoséptimo, por delante de Izan Guevara (Kalex) y con Albert Arenas, que regresó a la carrera tras la caída, vigésimo tercero.