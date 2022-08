Pedro Acosta, declarado "no apto" en el GP de Gran Bretaña

El piloto mazarronero Pedro Acosta (Kalex) ha sido declarado "no apto" para el Gran Premio de Gran Bretaña tras la doble revisión médica que pasó ayer y hoy en el circuito de Silverstone por parte del equipo médico de los Grandes Premios.



Acosta, que sufrió una fractura conminuta del fémur de la pierna izquierda mientras practicaba motocross antes del Gran Premio de los Países Bajos, fue operado por el médico Ignacio Ginebreda, quien confirmó una fractura más complicada de lo inicialmente prevista.



Aunque el piloto murciano llegó a Gran Bretaña con la intención de disputar la primera carrera tras el periplo estival, los médicos del campeonato no lo vieron claro y dejaron su decisión para la mañana de hoy, tras realizar una nueva exploración radiológica.



La radiografía confirmo las peores previsiones y los médicos decidieron dar el "no apto" a Pedro Acosta para la carrera británica.