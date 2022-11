Pedro Acosta cierra el Mundial con victoria en Cheste

Los españoles Pedro "Tiburón" Acosta (Kalex) y Augusto Fernández (Kalex), protagonizaron la "carrera perfecta" en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de Moto2 disputado en el circuito "Ricardo Tormo" de Cheste con victoria del primero y con el segundo, en ese puesto, proclamándose campeón del mundo.



Acosta suma su tercera victoria de la temporada, tras las conseguidas en el circuito italiano de Mugello y en el también español de Motorland Aragón.



Alonso López (Boscoscuro) no falló en el momento de la salida, en la que salió como una exhalación llevándose tras su estela al italiano Tony Arbolino (Kalex) y Pedro Acosta (Kalex) pegado a él, pero que no tardó demasiado en superarlo en ese primer parcial del recorrido.



Quien sí falló relativamente en la salida fue el español Augusto Fernández (Kalex), que se juega el título mundial con el japonés Ai Ogura (Kalex) y mientras el español salió quinto, Ogura lo hizo por delante, en la cuarta plaza.



Tanto Alonso López como Pedro Acosta tuvieron un pequeño "rifirrafe" en la curva dos de la segunda vuelta en el que los más beneficiados fueron Tony Arbolino y Ai Ogura, que lograron superarlos.



En ese rifirrafe Tony Arbolino pasó al comando de la carrera y logró una pequeña ventaja sobre sus rivales, en donde Ai Ogura era segundo, y Pedro Acosta y Alonso López seguían con su particular pelea por delante de un expectante Augusto Fernández, cómodo en la quinta plaza.



Alonso López, completamente desquiciado, cometió un par de errores durante la cuarta vuelta, el último de los cuales, en la curva once, le hizo rodar por los suelos para su desesperación, pues se llevó las manos al casco mientras deslizaba por el asfalto.



Arbolino siguió firme en cabeza de carrera, por delante de Ai Ogura, Pedro Acosta, Augusto Fernández y el estadounidense Cameron Beaubier (Kalex), que eran los integrantes del quinteto de cabeza, ya con casi tres segundos sobre Aron Canet (Kalex), sexto en solitario, delante de otro cuarteto en el que marcaba el ritmo Fermín Aldeguer (Boscoscuro).



Pero Cameron Beaubier duró poco en esa posición pues tras adelantar a Augusto Fernández, el estadounidense se fue por los suelos y liberó de cierta "presión" al español en su objetivo de proclamarse campeón del mundo, mientras Ogura se "enfrascó" en una pelea con Pedro Acosta que acabó con sus huesos por los suelos en la curva ocho del octavo giro, al tener que bloquear en exceso los frenos.









Ogura se arriesgó en exceso en esa pelea con Acosta y acabó entregando en bandeja el título mundial a Augusto Fernández, al que desde ese momento ya le valía cualquier resultado pues era matemáticamente campeón del mundo.



Liberado de la responsabilidad de no cometer errores y bien señalizado desde su pizarra en la calle de talleres, Augusto Fernández comenzó a tirar con fuerza para conseguir situarse tras el rebufo de la moto de su compañero de equipo Pedro Acosta en su ataque al líder de ese instante, Tony Arbolino.



Al comienzo de la duodécima vuelta Pedro Acosta pasó al ataque y superó a Tony Arbolino, que no pudo devolverle la acción y más bien se tuvo que defender de quien poco después -decimotercero- también iba a dar buena cuenta de él, Augusto Fernández, que protagonizó una carrera prácticamente perfecta camino de su primer título mundial.



Desde el momento en que Pedro Acosta se puso al frente de la carrera, cambió el ritmo de la misma y empezó a distanciarse de Fernández, quien más aguantó tras su estela, y Arbolino.



La carrera estaba ya sentenciada, con un Pedro Acosta intratable como vencedor, por delante de Augusto Fernández, flamante campeón del mundo de Moto2, y Tony Arbolino, que fueron los protagonistas del podio.



El español Aron Canet (Kalex), que era cuarto, acabó por los suelos en la curva cinco, cediendo la posición a Fermín Aldeguer (Boscoscuro), que doblegó a Albert Arenas (Kalex) y Manuel "Manugas" González (Kalex).



El español Jeremy Alcoba (Kalex), que tuvo que cumplir con la penalización de "vuelta larga" durante la carrera por conducción irresponsable al provocar la caída de otro piloto, fue octavo.



El "debutante" Borja Gómez (Kalex), que la próxima temporada hará su primera campaña al completo al haberlo fichado el nuevo equipo Fantic, ocupó la duodécima posición y sumó sus primeros puntos en el campeonato.



Ya fuera de los puntos concluyeron Marcos Ramírez (MV Agusta) y Alex Escrig (Kalex).