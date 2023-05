Pau Torres: "El choque ante el Recreativo de Huelva es una final"

El guardameta del Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol ha sido el protagonista de hoy en la sala de prensa del BeSoccer La Condomina de cara al último partido liguero frente al Recreativo de Huelva, en el que los universitarios buscarán certificar su billete para disputar los playoff de ascenso a Primera RFEF. "Vamos a un campo muy complicado y ante un equipo que ya tiene los deberes hechos tras asegurar la segunda plaza. Eso puede ser un aspecto peligroso para nuestros intereses porque pueden darse rotaciones y contar con jugadores que han sumado pocos minutos. Ellos saldrán a dar su mejor nivel y buscarán demostrar que pueden tener un hueco de cara a ese playoff. Nosotros tenemos que ir a ganar sí o sí y dar el cien por cien en el césped"

El UCAM Murcia Club de Fútbol llega a la última jornada con opciones de disputar el playoff de ascenso. El guardameta ha explicado que "ha sido una temporada complicada. Nuestro objetivo es ascender por este escudo. Hemos tenido muchos cambios a lo largo del año. No ha sido un año fácil. A todos nos hubiera gustado ser el Antequera que ha hecho un año perfecto, pero seguimos queriendo tener el ascenso".

En el aspecto personal, Pau Torres ha afirmado que "estoy contento por el año que he vivido aquí porque he podido competir y no he sufrido ninguna lesión. Yo soy una persona trabajadora y dejó a los entrenadores que sean los encargados de ponerme la nota".