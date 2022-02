Paso atrás de UCAM Murcia CB en Tenerife (87-71)

El UCAM Murcia viajaba hasta el Santiago Martín de Tenerife para enfrentarse a Lenovo Tenerife por segunda vez en apenas unas semanas. Los universitarios empezaban la segunda vuelta ante una de las mejores plantilla de la competición después de caer en Zaragoza en un encuentro para olvidar. Los de Txus Vidorreta, que cayeron por la mínima en el Palacio, querían dar continuidad a la dinámica positiva alcanzada en Europa.

Sito Alonso no podía contar con James Webb III, MVP de enero de la Liga Endesa, por unas molestias físicas, lo que complicaba aún más la tarea en un partido que empezaba dominando el conjunto local. Huertas y Shermadini, los dos pilares del equipo canario, colocaban los 4 primeros puntos en el luminoso sin apenas oposición. Taylor y Lima, muy ofensivos en el rebote, respondían rápidamente para colocar el 6-4 después de tres minutos de juego. El UCAM Murcia aprovechaba su gran ejercicio en el rebote para provocar dos faltas consecutivas a un Gio Shermadini algo desesperado ante el poderío en la zona de Augusto César Lima. Al rey de la pintura le acompañaba un Isaiah Taylor (8) de dulce que, con dos triples seguidos, colocaba a los universitarios por delante en el encuentro (8-12). La dupla murciana acaparaba todos los focos, con especial mención al pívot hispano brasileño. 6 puntos, 7 rebotes, 14 de valoración y un control del juego sublime que permitía al UCAM Murcia acabar el primer periodo por delante (14-16).

Solo Huertas conseguía ver aro después tras dos minutos de segundo cuarto repletos de errores, desacierto y malas decisiones que no gustaban a ninguno de los dos entrenadores. Sin embargo, los puntos empezaban a asomar en el conjunto isleño de la mano de Salin (9) y Wiltjer (7) para dar la vuelta al marcador y colocar el 26-18 en un abrir y cerrar de ojos. No obstante, el UCAM Murcia tenía un as bajo la manga. El máximo anotador de toda la competición, Isaiah Taylor, volvía a aparecer en escena para sumar de tres en tres y rebajar la renta a solo dos puntos con 15 en su cuenta particular. El regreso de Lima y la tercera personal de Shermadini daban alas a un equipo universitario que se cargaba de pérdidas y que obligaba a Sito Alonso a detener el partido (33-26). La conexión Bellas-Lima sumaba un alley opp propio del TOP10 de la jornada, pero la inspiración de Marcelinho Huertas (13) y los fallos desde el 4.60 hacían que Lenovo Tenerife se marchase al descanso con +9 a su favor (38-29).

El paso por vestuarios revolucionaba a ambos equipos, que iniciaban el tercer periodo con un extra de verticalidad y rapidez. Sulejmanovic (7) y Salin empezaban a dinamitar el encuentro desde el perímetro (46-33), mientras que Taylor (18) intentaba minimizar daños. A los universitarios les costaba producir, solo 4 jugadores sumaban hasta el momento, y el cansancio, ante una rotación tan corta, empezaba a hacer mella en los pupilos de Sito Alonso. El parcial canario era ya de 11-5 para un 49-34 en el luminoso que forzaba al técnico universitario a parar el juego para frenar el agujero defensivo de los murcianos. Davis, con 4 puntos seguidos, y Lima, desatado con 9 puntos y 13 rebotes, intentaban recortar diferencias ante el vendaval local. Sito Alonso, ante la falta de ideas y la baja de Webb, daba entrada al canterano Hamza Mestoglu para dotar de piernas frescas a un UCAM Murcia muy errático de cara aro (58-39). Una antideportiva de Sadiel Rojas y la aparición en partido de Shermadini terminaba de noquear a los universitarios, que empezaban a ver el triunfo muy lejano al término del tercer parcial (60-41).

El UCAM Murcia tiraba de resiliencia al inicio del último periodo para forzar a Txus Vidorreta a detener el partido después de un 0-5 de parcial liderado por Bellas, Cate y McFadden (64-51). El escolta, con dos triples seguidos, comandaba el intento de remontada murciano, respondido rápidamente por la clase y los puntos del director Marcelinho Huertas (17). La verticalidad y gran defensa de Davis (10) empezaba a hacer mucho daño al conjunto insular, que se apoyaba en un imperial Huertas para mantener a raya la resistencia murciana (71-53). La conexión Cate-Bellas, muy acertada en el último parcial, y el regreso de Taylor (20) hacían creer a los universitarios a 4 minutos para el final (73-61). El técnico local, que había sentado a Huertas y Shermadini, devolvía a sus dos estrellas a pista para asegurar el triunfo. Su superioridad generaba muchos espacios que Salin y Doornekamp aprovechaban con dos triples seguidos para terminar de cerrar el encuentro a poco más de dos minutos para el final (82-64). Triunfo de Lenovo Tenerife en el primer partido de la segunda vuelta ante un UCAM Murcia que suma su 2º tropiezo seguido (87-71). Lima, histórico, con 9 puntos, 15 rebotes (récord personal) y 26 de valoración, Taylor (25 puntos y 18 de valoración) y Cate (6 puntos, 10 rebotes y 15 de valoración), los mejores del cuadro visitante.