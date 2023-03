Pablo Ganet: "Vamos a tener que luchar mucho para superar al Sabadell"

El internacional con Guinea Ecuatorial ha repasado muchos de los aspectos más importantes de la semana, como el partido contra el Sabadell, la afición y el ambiente que se vivió el día de partido en el estadio y en los aledaños, además de contestar a su situación actual en el club. Comenzó haciendo un balance de lo vivido el domingo y declaró que “fue un día espectacular, que la afición se entregó en cuerpo y alma, como se suele decir. Nos dió su apoyo ya no solo el día del partido, sino los días antes como se fue viviendo la previa”, el balance que realizó no quedó ahÍ, ya que comentó el partido también: “Una pena que no pudiéramos brindarles los tres puntos, yo creo que el equipo trabajó, intentó hacer lo máximo para conseguirlo, enfrente también teníamos un rival muy bueno y finalmente nos empataron”.

La sensación que tuvieron era, de estar arropados por tanta gente sobre todo cuando salieron a calentar y vieron el estadio casi lleno y a tanta gente disfrutando y animando. Ganet no cree que ese tipo de ambientes perjudiquen al equipo, él cree que “todo lo contrario, que te debe motivar y que en momentos un poco más complicados del partido te da esa fuerza”. Como ha comentado después, a él le resulta más sencillo por su etapa en la que jugó en Marruecos y por su participación con el conjunto nacional de Guinea Ecuatorial.

Sobre el ambiente de un posible partido de Playoff opina que todavía quedan muchas jornadas por delante para llegar a ese objetivo y aunque esté lejos, saben que será un ambiente espectacular y desean que la gente siga yendo al estadio durante lo que resta de temporada para tener este tipo de entrada y un ambiente como el que se vivió el otro día.

En cuanto al encuentro de esta semana, contra el Sabadell, explica su visión de la siguiente forma: “Es un partido muy complicado, siempre que sales de casa te esperas que vaya a ser algo muy difícil, además, sabemos que el Sabadell es un muy buen equipo, un equipo que juega muy bien”. Añadió también, que han estado estudiando al rival y que se encuentra en la pelea para subir a los puestos tranquilos de la clasificación, lo que presupone un partido muy luchado y al que deberán ir a darlo todo, como siempre.

“Es cierto que en los últimos partidos me ha tocado salir de refresco, no había jugado de titular, este último fin de semana me tocó salir en el once y bueno al final son momentos de la temporada” comentaba Pablo con respeto a su rol en el equipo. “Intento estar siempre en el mejor nivel posible e intento dar el mejor rendimiento y bueno espero que con trabajo pueda hacer un buen final de temporada y ayudar al equipo lo máximo posible” explicó Ganet, para finalizar con la rueda de prensa.