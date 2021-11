Pablo Ganet, citado por la selección de Guinea Ecuatorial

El centrocampista del Real Murcia Pablo Ganet ha vuelto a ser citado por la selección de Guinea Ecuatorial para los dos partidos ante Túnez y Mauritania fijados para el 13 y 16 de noviembre. El primero se celebrará en Malabo (Guinea), mientras que el segundo se disputará en Nuakchot, capital de Mauritania. Estos enfrentamientos están enmarcados en las eliminatorias para el Campeonato del Mundo. Esta será la tercera vez en esta temporada que el jugador centrocampistas es convocado por Juan Micha Obiang, seleccionador del país africano. Desde su aterrizaje en el Murcia Ganet se ha perdido el choque inaugural de la Liga frente al Marchamalo y también el de la jornada seis ante el Socuéllamos. Tras esta convocatoria no estará en el compromiso ante el Eldense, en el Enrique Roca de Murcia el próximo 14 de noviembre

El rendimiento de Ganet se ha visto afectado por los constantes viajes de larga duración que ha realizado desde su llegada a la entidad que dirige Mario Simón. Buena muestra de esto es que el en partido del pasado domingo, ante El Ejido, el centrocampista fue sustituido en el descanso después de una primera mitad en la que evidenció no estar bien físicamente.

El que no acudirá con su selección en esta ocasión es Ismael Athuman, que no ha sido citado por Engin Firat, seleccionador de Kenia, para otros dos partidos de clasificación para el Mundial frente a Uganda y Ruanda que se disputarán el 11 y el 15 de noviembre. Athuman fue convocado por el seleccionador de su país para la última ventana internacional aunque no llegó a jugar. En esa convocatoria se dio la circunstancia que había debutado a las órdenes de Mario Simón y marcó el gol del triunfo ante el Alzira.