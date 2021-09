El que fuera jugador del Real Murcia, después de muchos veranos, ha decidido realizar este verano el Camino de Santiago, antes y tras terminar su etapa en Marbella, estuvo realizando una actividad solidaria en Cabo Verde, donde cómo anécdota cuenta que "regalé todas las camisetas que tenía de mi época como futbolista y sólo me quedé con una para mi. Esta fue una experiencia muy gratificante para crecer como persona y que además de hacer que hay cosas mucho más importantes en la vída que simplemente las materiales".

Tras regresar de esta experiencia Óscar Sánchez comenzó a realizar, desde tierras francesas el Camino de Santiago, acompañado por un amigo que lo ha realizado hasta en cuarenta ocasiones. A mitad de recorrido se unió al grupo José Manuel Aira, técnico que fuera del Real Murcia y con el que el murciano trabaja de ayudante.

Óscar Sánchez destacas que "es muy duro, yo habitualmente suelo salir a correr y pensaba que con eso me iba a dar pero no es suficiente. Una dato es que la primera etapa en los Pririneos son veinte kilómetros hacia arriba. Durante el recorrido ves circunstancias que te hacen meditar y te ayudan a seguir , nos encontramos con un padre con su hijo en silla de ruedas y esto me hizo ver que hay gente que tiene ilusion mayor por conseguir cosas y cualquier excusa que yo pudiera poner no tenía sentido. Acabar cada etapa era una satisfacción plena y todo lo que he vivido y toda la gente que he conocido nos hace ver cada uno va al Camino con sus mochilas que no son físicas. Es un lugar donde la gente se abre y puedes compartir lo que ha sido tu vida, independientemente de las clases sociales".

"En el Camino todo se iguala, los pueblos no se acercan a tí, tienes que llegar tu a los pueblos, da lo mismo de donde vengas o como te llames, te genera un ambiente de igualdad"

Durante los 800 kilómetros de recorrido Óscar Sánchez tuvo ocasión de encontrarse con gente de Murcia, Lorca, Cartagena y de la Vega Baja. "Da gusto coincidir con gente de nuestra región y cuando hablamos pronto nos identificamos".

Cerrando la entrevista hablamos un poco sobre fútbol e indica que "sigo con especial atención al Real Murcia.Creo que se están haciendo bien las cosas y seguro que pronto estará donde se merece".

El murciano ha indicado que "nunca he estado cerca del banquillo del Real Murcia y tampoco fue cierta la opación de ser director deportivo". Sobre su futuro profesional asegura que "estoy muy agusto trabajando con José Manuel Aira y vamos a seguir juntos".