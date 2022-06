Óscar Lata deja de ser entrenador ayudante de Sito Alonso

Óscar Lata ha dejado de ser entrenador ayudante de Sito Alonso en el UCAM Murcia Club Baloncesto, equipo de la Liga Endesa, y abandona el cargo atraído por la posibilidad de ejercer como técnico principal en la Liga LEB.

La marcha de Óscar Lata Alonso ha sido anunciada por parte de la entidad grana, que le ha agradecido el papel llevado a cabo para realizar "una temporada maravillosa", gratitud que ha sido correspondida por el gallego.

Este coruñés de 47 años -cumplirá 48 el 12 de agosto- y que vino el pasado verano para suplir la vacante dejada por Alberto Miranda fue pieza importante especialmente antes de la Copa del Rey pues se encargó de manejar la nave en ausencia de Sito Alonso, confinado en casa al contraer el coronavirus y sufrir severos síntomas.

Lata, quien recaló en el UCAM CB procedente del Peñas Huesca, ya fue ayudante de Sito en el Bilbao Basket, en el Baskonia y en el Barça.

El hasta ahora ayudante de Sito Alonso se ha despedido de la afición a través de twiter "Tras comunicar al club mi decisión de no continuar, quiero agradecer a la familia @UCAMmurciael trato recibido, he puesto todo lo que tengo al servicio del club pero he recibido mucho más, respeto, reconocimiento y sobre todo amistad sincera y recíproca. Por todo ello, GRACIAS".