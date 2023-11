Nueva decepción del Real Murcia

El Real Murcia no despierta. El conjunto grana, con Pablo Alfaro en el banquillo, no volvió a pasar del empate a cero. El Real Murcia, pese a dejar ver la mano del nuevo entrenador en el primer acto, no logró aprovechar sus ocasiones y acabó con diez por la expulsión de Marc Baró y pidiendo la hora para salvar un punto que sigue siendo insuficiente para un club con aspiraciones de ascenso y que vuelve a acumular tres jornadas sin ganar, tres jornadas en las que no ha sido capaz de meter un gol.

El encuentro sería el segundo partido, el primero fuera, en los banquillos del conjunto grana, para Pablo Alfaro. Para este encuentro, el entrenador zaragozano realizó algunos cambios respecto al partido contra el Castilla: Baró por Zalaya, Arturo por Pina, y Carrillo por Alex Rubio.

Sonó el pitido inicial y ya se veía de lo que iba a ir esta primera parte, balones en largo a los delanteros. El Real Murcia en esta primera parte buscaría la cabeza de Carrillo para crear las ocasiones de peligro y así fue. En un balón muerto en el área del conjunto alicantino, el propio Carrillo se inventa una tijera para hacer trabajar a un Manu Herrera que desvió a córner.A mediados de la primera mitad llegaron las amarillas para ambos conjuntos. Y es que el partido estaba siendo constantemente parado, y con un Real Murcia que no paraba de recibir faltas. De esta forma, a falta de diez minutos para el descanso, Carrillo peina a un balón a Guarrotxena que define mal frente a Manu Herrera, y el balón lo recupera el Intercity. La primera mitad moriría tras una falta sacada en corto a favor del Real Murcia.

Con la vuelta a los terrenos de juego, el partido seguiría la misma dinámica. Constantes balones arriba en busca de los delanteros para que bajaran el balón y crearan peligro.

En esta segunda mitad, el Intercity estuvo más activo, buscando constantemente a Traoré, pero Andrés López no le daría ninguna oportunidad.

En uno de los ataques del conjunto alicantino, un balón muerto en la frontal que remata Cristo a puerta, pero un muy atento Manu Garcia desvía a córner. Pero la cosa no había acabado ahí, sino que en otra ocasión de Cristo, otra vez Manu saca una gran mano para evitar el gol.

A partir de ahí, el partido se volvió igualado hasta la expulsión de Marc Baró, que provocaría el sereno del Intercity en ataque en los últimos minutos.

En los últimos minutos, y con uno menos, una gran defensa murciana con constantes cortes en su propia área, lograrían el empate ante un rival que lo intentó todo.









FICHA TÉCNICA

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

CF Intercity: 1. Manu H., 2. Guillem Jaime, 3. Cristo Romero, 4. Undabarrena, 10. Xemi (Etxaniz 83’), 11. Pol Roigé (Piñan 73’), 14. Vadik, 15. A. Pérez, 17. Simón Moreno (Soldevila 58’), 19. Moha Traoré, 21. Burlamaqui (Cebreiro 46’).

Real Murcia CF: 1. Manu García, 3. Marc Baró, 6. Alberto González, 7. Isi Gómez, 9. Rodri Ríos (18. Rojas 78’), 10. I. Guarrotxena (25. Rubio 84’), 11. Carrillo, 20. Sergio Santos, 22. Arturo (17. Dani Vega 64’), 23. Imanol, 26. Andrés López (4. Marcos Mauro 78’).