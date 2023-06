Noelia Montoro no seguirá en STV Roldán

La tricampeona de Europa con la selección española, Noelia Montoro, tras permanecer tres temporadas en las filas del STV abandona la disciplina pachequera para asumir nuevas metas y retos lejos de la Región de Murcia. Así explicaba la jugadora muleña su decisión de salir de Roldán para lejos de su zona de confort continuar su carrera deportiva viviendo una nueva experiencia en lo que sin duda será un nuevo reto para ella.

La joven jugadora nacida en 1997 en Mula, Noelia Montoro se había convertido sin duda en uno de los pilares fundamentales de su equipo y de la selección española con la que ha conseguido ni más ni menos que tres Eurocopas seguidas. Con el Club, en sus tres temporadas vistiendo la elástica pachequera la jugadora ha quedado clasificada con su equipo en la tercera posición liguera en las temporadas 20-21 y 21-22 jugando en ambas el play off por el título y estando en la fase final de la Copa de la Reina, mientras que en esta última temporada que está finalizando ha jugado la Super Copa España y la final de Copa Reina en la que el conjunto pachequero se proclamaba Sub Campeón Copa Reina. Por tanto, los logros y resultados obtenidos en esta su andadura por el humilde conjunto pachequero no han sido nada despreciables, consiguiendo ser estos últimos años un equipo siempre a tener en cuenta en los momentos importantes de las competiciones en las que estaba inmerso.