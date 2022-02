Murcia albergará Campeonatos de España sub 15 y sub 17

La Región de Murcia será sede de la primera fase de los Campeonatos de España de selecciones femeninas de fútbol sub 15 y sub 17 del 1 al 3 de abril.

Murcia está en el grupo D con Andalucía y Castilla y León.

En el A, con sede en Navarra, figuran esta y País Vasco, La Rioja y Asturias; en el B, en Madrid, las locales, Cataluña, Aragón y Cantabria.

En el C, en Galicia, las gallegas, Canarias y Extremadura, y en el E, en la Comunidad Valenciana, las locales, Castilla-La Mancha y Baleares.

Selección masculina

Por otra parte, las selecciones masculinas sub 14 y sub 16 de fútbol murcianas disputarán la primera fase del Campeonato de España en Cantabria contra las de la comunidad anfitriona, País Vasco y Canarias.



Se disputará del 29 de abril al 1 de mayo en seis sedes con otros tantos grupos.



En el B, que se disputará en Asturias, están Galicia, Melilla y la anfitriona; en el C, en Extremadura, esta, Andalucía y Castilla-La Mancha, y en el D, en Navarra, los de esta región junto a los combinados de Valencia y La Rioja.



En el E competirá Ceuta como local frente a Madrid y Castilla y León y en el F lo hará Cataluña en casa frente a Aragón.