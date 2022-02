Moyita: "Sólo pienso en el partido ante San Fernando"

El futbolista Sergio Moyita ha sido el protagonista de hoy en la sala de prensa del BeSoccer La Condomina. El jugador ha atendido a los medios de comunicación, como es habitual, antes de iniciarse una nueva sesión de trabajo de cara al partido de este domingo, a las 17h, frente al San Fernando en casa.

El sevillano ha comenzado valorando cómo se siente el equipo a falta de tres días para el próximo encuentro liguero. “Nosotros tenemos la sensación de que estamos mejorando, lentamente, ya que no ganamos. Los partidos pasan y necesitamos la victoria. Es cierto que la sensación del anterior partido fue muy buena. Los compañeros lo hablamos y estamos de acuerdo en que el equipo está mejorando, tanto en los partidos como en los entrenamientos y, al final, eso es lo que importa. Poco a poco, hay que ir mejorando día a día”, explicó Moyita.

Además, el mediocentro ha afirmado que “estamos convencidos del esfuerzo que hacemos cada día, ya que los entrenamientos son muy trabajados. En los partidos, aunque no se refleje al final con la victoria, la sensación que damos es muy buena. No quiero hablar de salvación, solamente del partido del domingo y que llegue la victoria, es lo que queremos. Yo me centro en el UCAM Murcia y en ganar el domingo, como sea".

Tras el empate cosechado frente al CE Sabadell, Moyita ha remarcado que “el cuerpo técnico está a muerte con nosotros, al igual que nosotros con ellos. Contra al Sabadell, fue todo a última hora y con un penalti casi sin querer. El partido fue bueno y el planteamiento también. No corrimos peligro en todo el partido, teníamos al rival controlado y contra las cuerdas”.

El sevillano, que fue el artífice del gol del UCAM Murcia en la última jornada, ha matizado que “si queremos conseguir la salvación, tenemos que sumar tanto dentro como fuera de casa. No nos basta con puntuar como locales. Este domingo tenemos otra oportunidad, otros 3 puntos en juego y esperemos que lo ganemos”.

El 18 universitario está en su mejor momento de la temporada: suma dos partidos de titular consecutivos y marcando en ambos encuentros. “Me he perdido bastantes partidos por la lesión que tuve a principio de temporada, pero ahora me encuentro con muchísima confianza de poder ayudar al equipo, eso es lo importante. Yo sabía que en el momento que me encontrara bien, podía volver a ayudar al equipo y así ha sucedido”.