Momparler: "Es una gran noticia que Valverde siga un año más"

Pascual Momparler, seleccionador nacional de ciclismo, considera "una gran noticia" que el murciano Alejandro Valverde, de 41 años, haya confirmado su continuidad en el pelotón en la temporada 2022 y mostró su disposición a seguir contando con el campeón del Mundo 2018.

"Cuantos más años siga Valverde en el pelotón, mejor, y que confirme que sigue hasta 2022 es una gran noticia. Si podemos seguir disfrutando de él, sería muy bonito. Como seleccionador me alegra que siga, es el mejor corredor español actual, el 11 del mundo, y los puntos que consigue son buenos para que nuestro ciclismo esté delante", dijo a EFE el técnico nacional.

Para Momparler, los 41 años del ciclista murciano, quien ha cerrado la temporada 2021 con 3 victorias, no es un obstáculo para seguir contando con el ciclista del Movistar.

"A mí me interesa la edad mental, no la del DNI. Si él está en forma y quiere venir a la selección, no seré yo quien diga que no quiero contar con él", concluyó.