Molo: "UCAM Murcia CF es el lugar ideal para seguir creciendo"

Hoy ha sido presentado Molo en la sala de prensa del Estadio BeSoccer La Condomina como nuevo técnico del Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol. Le han acompañado José Luís Mendoza, vicepresidente ejecutivo del Club, Pablo Rosique, director general del servicio de deportes de la UCAM, Miguel Linares, director deportivo del Club y Juan Antonio Baños, vicepresidente en estrategias y patrocinios. Ha apadrinado el acto Antonio Márquez, CEO de Inversiones Márquez Molina, que ya era empresa patrocinadora del Club y ahora aumenta su presencia y se convertirá en uno de los patrocinadores principales.

En primer lugar ha tenido la palabra José Luís Mendoza. Ha declarado que “hoy damos un paso importante para nuestro Club. Tras ver a varios entrenadores decidimos quedarnos con Molo y estamos muy felices. Quiero darle la bienvenida, mi padre, nuestro presidente, me ha insistido en que estemos muy cerca del Club este año y apoyemos mucho. Queremos recuperar el deseo de competir, de crear un equipo humano que consiga grandes cosas y apostar por la ambición de volver algún día a Primera RFEF. Las instituciones sin las personas no tendrían sentido. La base la conforman personas con valores compartidos, no necesariamente las creencias, pero si una línea de valores que nos haga recuperar una identidad que quizás en los últimos años se ha visto diluida. Molo encajaba perfectamente en esta base”.

Posteriormente ha cogido el testigo Miguel Linares en su segundo acto público como director deportivo del Club. “Gracias por vuestra presencia. Estamos aquí para presentar a Molo como nuestro nuevo entrenador. Estamos muy contentos de que esté con nosotros, ya hemos empezado a trabajar y el día a día está siendo maravilloso hasta hoy. Molo reúne todas las características que buscamos en nuestro perfil. Una persona jovén, con ambición proactiva, un líder como entrenador o gestor. Va en sintonía con lo que intentamos transmitir: energía, ganas e ilusión por seguir creciendo”, explicó a los medios.

Por último, Molo ha querido “agradecer a toda la familia Mendoza que me permitan ser parte de algo como el UCAM Murcia. Sinceramente, he pasado mucho tiempo en la Región y UCAM siempre me ha transmitido seriedad, era una entidad importante. Pero nunca imaginé lo que estoy viendo a nivel de recursos, las facilidades que me están dando y de lo que mueven a nivel deportivo. Hacen las cosas muy bien y son un gigante a nivel deportivo. Estoy muy agradecido por esta oportunidad. Gracias también a Miguel por hacerme tu apuesta para este ambicioso proyecto. Nos espera un reto ilusionante y bonito. Mi agradecimiento más allá de la palabra es en el día a día”.

Respecto a sus primeras impresiones del Club, el almeriense ha explicado que “Tenía ganas de estar rodeado de gente normal. Cuando vienes de una situación fea, buscas que haya un proyecto serio y que la gente que esté cerca tuya, vaya de la mano en los valores y proyección que tienes. Un proyecto no es cosa de uno, es de la estructura de un Club. El año pasado lo tomo como un año de experiencia. Me siento orgulloso de mi trabajo”

No hubo muchas dudas con su llegada, el entrenador afirma que “una llamada de Miguel y ya se hizo todo muy rápido. He tenido conversaciones con otros clubes pero, desde que UCAM llamó a mi puerta, me di cuenta de que era el sitio ideal para poder crecer y exponer lo que quiero exponer como entrenador. Todos hemos querido y ahora toda trabajar”

Respecto al reto que representa intentar devolver al UCAM Murcia a Primera RFEF, nuestro nuevo técnico tiene claro que “no me pesa. Llevo tres años con esa exigencia. Lo que sí creo es que pensar ahora en los objetivos de mayo es un error. Ahora hay que construir, todos sabemos la exigencia del Club. Hablar de objetivos de mayo me parece algo innecesario. Tenemos que crear un equipo de trabajo e ir siguiendo los pasos. Para llegar a mayo con ese objetivo debemos empezar a construir ya”

“Me gusta que mis equipos controlen todas las fases del partido. Quiero que tengan una identidad y que seamos altamente competitivos y para eso hay que incidir en el día a día. Quiero que mi equipo tenga determinación en todo lo que hace. Aquí también es importante la profesionalidad y hay que incidir mucho en serlo”

Respecto a la plantilla que espera y la duración de su contrato explica que “me gustan las buenas plantillas. Queremos tener una plantilla compensada en todos los sentidos. Que haya coherencia en todo lo que hacemos y tenemos en cuenta la temporada que se han hecho en las bases. Firmo este año más otro opcional por objetivos”.