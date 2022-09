Molo: "Queremos hacernos fuerte en casa esta temporada"

El técnico del Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol ha comparecido esta mañana en la sala de prensa del BeSoccer La Condomina de cara al partido de este domingo, a las 19:30h, frente al Xerez Deportivo. Molo ha destacado que "no vimos una imagen excelente frente al Sevilla Atlético porque no se ganó, pero el equipo compitió en muchos momentos del encuentro. Estamos en fase de construcción. El resultado fue un palo porque veníamos con buenas sensaciones en pretemporada y encima no comenzamos de la mejor manera la Liga, pero el equipo ha cogido con muchas ganas esta nueva semana y veo un buen trabajo en el día a día. Ellos me transmiten mucha confianza".

Los universitarios quieren buscar la primera victoria de la temporada en su estreno liguero ante su afición. "Debutamos en casa y queremos hacernos fuertes. Esperamos un partido muy complicado con una primera línea de ataque muy peligrosa que el año pasado marcó 25 goles. Son número importantes. Su segunda línea también tiene gol, atrás tienen gente experimentada y realizan un bloque alto intenso. Encima ha realizado una pretemporada bastante buena ante rivales de categoría superior. Tenemos que hacer un encuentro perfecto para llevarnos los tres puntos", subrayó.

De cara a este partido, el técnico universitario ha declarado que "mañana decidiremos la convocatoria. Salazar y Luna son una opción, a pesar de que llevan poco tiempo con nosotros pero están con ritmo para poder competir. Intentaremos elegir bien. La semana pasada estaban todos los jugadores bien bien y pasó lo de Chumbi. Tocamos madera y que podamos contar con todos los efectivos después de una semana buena de trabajo".