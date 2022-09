Molo: "Estoy convencido que vamos a ganar al Mancha Real"

El técnico del Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol ha comparecido esta mañana en la sala de prensa del BeSoccer La Condomina de cara al inicio de una nueva jornada liguera. Molo ha declarado que "ha sido una buena semana de trabajo en la que hemos reflexionado sobre este inicio liguero y preparando el choque ante el Mancha Real con la dificultad que entraña jugar en un campo muy pequeño y de césped artificial. Además nos medimos a un rival con una idea muy definida y que compite muy bien. Aún así estamos convencidos que vamos a sacar el partido adelante".

"Nuestro trabajo tiene que ir más allá del resultado. Tenemos la responsabilidad de analizar qué ocurre durante la semana y lo hemos hablado con los jugadores"

Los universitarios buscarán sumar los primeros puntos fuera de casa tras el punto objetivo frente al Juventud Torremolinos en el BeSoccer La Condomina. "Nos está faltando contundencia en las dos áreas. Arriba nos estamos teniendo esa claridad para generar buenas ocasiones, a pesar de tener una presencia importante en campo rival. Lo hemos hablado y lo vamos a mejorar. Estamos ajustando muchos aspectos desde la tranquilidad y el análisis. Hay muchas cosas positivas, pero nos falta ser continuistas. Eso implica tiempo, aunque tengamos la inmediatez de sacar los resultados", valoró.

El técnico universitario ha remarcado que "el equipo está en esa fase de construcción y cuesta más cuando los resultados no se dan. Nosotros queremos ascender, no nos escondemos porque el proyecto, la plantilla y los recursos que tenemos es para ello. No quiero excusarme, pero queremos ascender en mayo, no en el mes de septiembre. El año pasado a esta alturas de la temporada el Eldense e Intercity estaban en descenso y acabaron ascendiendo a Primera RFEF. Estoy convencido que vamos hacer un gran año porque el trabajo de los chicos es excelente. Salir de una situación así, te refuerza. Por eso en el momento que salgamos de esta dinámica, vamos a ser imparable".

Por último, Molo ha afirmado que "tenemos que hacer un trabajo mental, además de táctico y físico. Tenemos que ser realista, sin ser derrotistas. En un partido no puedes tener un control absoluto de todas las fases y hay momentos en el que el rival te somete, ya sea por ese acierto o por errores tuyos individuales. Tenemos que aprender a pasar esos momentos mejor y con naturalidad, ahí va a estar nuestra gran mejora"