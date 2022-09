Molo: "Estamos en el buen camino, los resultados llegarán"

El técnico del Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol ha comparecido en sala de prensa de cara al partido de este domingo, a las 12h, frente al Juventud Torremolinos CF en el BeSoccer La Condomina. Molo ha declarado que "la semana ha ido muy bien. El equipo ha trabajado genial esta semana después del duro golpe del fin de semana. Seguimos acumulando conceptos y carga".

El técnico universitario ha matizado que "el UCAM Murcia CF, como entidad, viene de un año muy complicado. Es entendible que si los resultados no son los esperados en este inicio, puede existir de nuevo esa desilusión. El Club ha tenido una reestructuración en todas las áreas y se ha formado una plantilla totalmente nueva. No es excusa, pero estamos ante un grupo nuevo, cada uno con sus costumbres y que vamos conociendo mejor a nuestros chicos en cada partido que jugamos. Además, en este Club, independientemente de la categoría, siempre aspira a todo. Todo eso lo comparo con una megaconstrucción, que lleva un proceso y en el que surgen problemas durante esa construcción. Tengo claro que van a salir problemas, pero todo ello hay que solventarlo desde la tranquilidad y la reflexión. Si vamos con bombas, la construcción se cae. Por eso entiendo a la afición y voy a intentar convencerla con resultados porque la palabra no sirve para nada en el fútbol. Tenemos trabajo por delante, pero estoy seguro que vamos a conseguir los resultados".

El UCAM Murcia CF regresa este fin de semana al BeSoccer La Condomina con el objetivo de volver a conseguir una nueva victoria liguera. "Nosotros somos conscientes de la inmediatez en este mundo. Queremos ganar, pero tenemos que ir más allá. Si seguimos haciendo las cosas cómo las estamos haciendo, vamos a estar más cerca de ganar que de perder. Todo está muy igualado en este inicio de Liga y los partidos se ganan por detalles: un mal día de un jugador, el árbitro o las circunstancias puede favorecer la balanza de un lado o para el otro. Esto no se puede dar siempre y con el tiempo se equilibra. Estoy seguro que en ese tiempo vamos a conseguir cosas importantes, pero entiendo que no guste solo tener una victoria en tres partidos", explicó.

Sobre el rival, Molo ha dejado claro que "el Torremolinos es un equipo que viene con una dinámica ganadora del año pasado y mantiene esa estructura, al igual que pasaba la semana pasada con el Vélez CF que mantenía 13 jugadores de la plantilla del año pasado. No han perdido aún esta temporada, tiene futbolistas que te pueden hacer daño y va a ser un choque complicado. No obstante, nosotros estamos convencidos de que vamos a sacar los tres puntos, pero vamos a tener delante a un rival con la dinámica positiva".