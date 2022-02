Moi Delgado: "Cuando me llamó el UCAM CF no me lo pensé"

El Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol ha presentado al futbolista Moi Delgado en la sala de prensa del Estadio BeSoccer La Condomina. El lateral ha estado arropado por Pablo Rosique, director General de Deportes de la UCAM; y José Moreno, representante de la empresa Aislamás que desde hoy se une a nuestro UCAM Business Club para esta temporada 2021/22.

En primer lugar, el jugador utrerano ha valorado su llegada al club universitario. “Lo tuve claro, ya que me he enfrentado al UCAM Murcia. Siempre me han hablado muy bien del equipo. Desde fuera he visto como es un buen club, te dejan trabajar bien y tiene muy buenas instalaciones. No me lo pensé y decidí venir aquí”, explicó.

“Estoy muy agradecido al UCAM Murcia por darme una oportunidad y haberme esperado hasta el último momento”

El jugador, que llega libre, explica que “mi primer objetivo, después de cinco meses, es competir. A nivel personal, sentirme otra vez futbolista y llegar al máximo nivel. Además, quiero que consigamos el objetivo que es salir fuera del descenso. Es cierto que ahora estamos así, pero si cogemos una racha de 3 o 4 partidos ganando, por qué no seguir soñando y mira hacía arriba”.

“He estado cinco meses sin competir pero he entrenado todos los días en un centro de alto rendimiento. Sin embargo, la sensación de competir tengo que verla. Ayer entrené con el equipo y me sentí muy bien. No estoy al 100% para competir, pero me considero un jugador que en un par de semanas puede coger ritmo facilmente”

Tras su primera sesión de entrenamiento, el jugador sevillano ha trasladado sus sensaciones. “De momento llevo un día y no he visto nada malo, al contrario, tiene muy buena pinta, tanto los fichajes como lo que he observado en el vestuario. Cuando hay muchas derrotas se pierde un poco la alegría, sin embargo, yo he visto un equipo positivo y con ganas de sacar esto adelante”, subrayó.

A nivel individual, Moi Delgado ha declarado que “me adapto al entrenador. Si él me pide que defienda lo haré, pero a mi me gusta subir. Tendré que adaptarme. Lo importante es sumar en el equipo”.