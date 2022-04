Mohamed Katir: “Me veo siendo una leyenda del atletismo”

Mohamed Katir, atleta muleño de origen marroquí, plusmarquista nacional de 1.500, 3.000 y 5.000 metros al aire libre, ha destacado que se ve "siendo una leyenda del atletismo" y con confianza para hacer "su mejor año".

Katir (Alcazarquivir, Marruecos, 1998), en una entrevista con Efe, reconoció que busca seguir batiendo récords y que se ve “fuerte” después de afrontar el pasado verano en Tokio sus primeros Juegos Olímpicos.

Hace poco más de un año pocos conocían su nombre, pero entrenar al máximo en la sombra tuvo sus frutos en un 2021 histórico para Mohamed Katir: pulverizó las marcas nacionales de 1.500, 3.000 y 5.000 metros en apenas 33 días antes de llegar a la final de Tokio 2020, donde logró un meritorio octavo puesto.

El atleta, que estuvo en Málaga como uno de los nombres propios de su principal patrocinador deportivo (ASICS) en el lanzamiento de una línea de zapatillas, dijo que es un modelo “más rápido y ligero” con las que volará este año.

“Tengo un mes de entrenamiento y me falta todavía un poco. Si sale, bien y si no, a seguir trabajando”, apuntaba justo antes de la carrera de 5 kilómetros organizada por la marca en esta ciudad andaluza, donde hizo un tiempo de 13:20 y se quedó a dos segundos de superar el récord de Europa de 5 kilómetros en ruta que tiene el francés Jimmy Gresier con 13:18 y a uno del de España que posee Ouassim Oumaiz (13:19).

Tras su gran explosión de la última temporada, Katir tiene la “confianza para hacer un mejor año que el 2021".

"Me encuentro con muy buenas sensaciones y ojalá me respeten las lesiones”, aseguró en relación a la presente temporada, en la que fija sus dos principales prioridades, el Mundial de 1.500 en Eugene (Estados Unidos) y el 5.000 del Europeo de Múnich (Alemania).

“Hacer un récord es muy difícil, más que ganar una medalla. Hay que entrenar muchísimo. Hay un mes de carga, otro mes de media carga y medio mes rápido, y un tercer mes de series y rodaje muy rápido. Para correr mucho hay que entrenar mucho”, explicó sobre su rutina de élite.

Humildad insaciable

“Me veo siendo una leyenda del atletismo. Haciendo 3:28 ya es una locura. Si con solo un año en la élite he podido hacer estas marcas, creo que puedo tener mucha mejora. Lo que tengo que hacer es entrenar bien, cuidarme y lo demás vendrá solo”, resalta.

Katir lleva entrenando desde los 12 años, pero no tuvo la oportunidad de correr con gente buena y “en grandes citas”, por lo que no pudo demostrarlo. “La gente se sorprende y se cree que vengo de la nada”, reivindica, recordando que hasta que no obtuvo la nacionalidad española no tuvo esas grandes oportunidades.

De los récords en su haber, el más especial “es el de 1.500 metros”, pero en el 3.000 “también hice marca muy buena y en el 5.000, aunque creo que da más respeto el 1.500”, subraya entre risas, y remarca que ahora sus rivales le tienen “un poco más de respeto”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Con la perspectiva que da el tiempo, reflexiona sobre su experiencia en Tokio 2020: “No me gustó que en mis primeros Juegos la gente me pidiera medalla. Ni siquiera sabía lo que eran unos Juegos, mi sueño solo era ir y correr allí. Nunca imaginé que podía estar en una final luchando contra los mejores del mundo”.

“El octavo puesto fue una locura y ese diploma olímpico para mí es un orgullo y me da más confianza para el futuro”, asegura, en una experiencia donde también tuvo que lidiar con las expectativas.

“Tuve que quitarme las redes sociales durante una semana. La presión era muy fuerte, pero yo lo entendía porque hice muy buenas marcas y la gente tenía confianza en mí, pero yo era como un novato allí en las olimpiadas”, reconoce.

Poeta solitario

Dentro de la pista es una máquina competitiva, pero fuera es “un tío normal, siempre con los pies en el suelo”. Katir lleva desde los 5 años viviendo con su familia en la localidad murciana de Mula, donde le gusta estar “en soledad” con sus abuelos en el campo.

“Soy más de entrenar, comer y dormir que estar por ahí de un lado para otro”, apostilla. Antes de ser un 'top' mundial del atletismo opositaba para bombero y una de sus pasiones es la poesía: “Suelo escribir muchos poemas sobre la naturaleza y algún día los publicaré, segurísimo”, promete.