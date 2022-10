Miku: "El equipo tiene mucho margen de mejora"

Miku atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa del Estadio Enrique Roca de Murcia antes del entrenamiento de hoy, en el que el equipo sigue preparando el próximo encuentro de liga en Primera Federación que le enfrentará al Bilbao Athletic el próximo domingo a las cuatro de la tarde en Lezama

El delantero grana comenzó haciendo valoración del último encuentro: “Hay que hacer un análisis futbolístico. El querer agradar a nuestro público se está convirtiendo en negativo cuando debería ser positivo. Tenemos que hacer las cosas sencillas y a partir de ahí intentar agradar a la afición”.

“En todos los partidos en casa hemos hecho méritos para ganar"

Sobre esa circunstancia de empatar tres partidos en casa de cuatro disputados, Miku analizó: “En todos los partidos en casa hemos hecho méritos para ganar, pero las mejores ocasiones se las llevan ellos. A pesar de tener el control tenemos que ser incisivos y hacer más daños en los metros finales”.

También habló sobre la situación clasificatoria y lo larga que es la competición: “Estamos en un puesto en la clasificación aceptable, es cierto que no con todos los puntos que nos gustaría, pero son 38 jornadas”.

“Esto es largo y el equipo va a mejorar porque hay mucho margen de mejora”

El atacante venezolano fue preguntado en referencia a su estado actual de forma: “Estoy tranquilo porque cuando hago un análisis hay mucho trabajo invisible que no se ve y lo hago bien, pero no estoy teniendo y generando todas las ocasiones que me gustaría. Toca seguir trabajando para que eso se revierta”.

Por último, finalizó siendo claro al afirmar que “esto es largo y el equipo va a mejorar porque hay mucho margen de mejora”.