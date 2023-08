Miguel Serna: "Estoy donde quería estar"

El guardameta Miguel Serna ha sido presentado hoy en la sala de prensa del Estadio BeSoccer La Condomina como nuevo jugador del Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol para esta temporada 2023/24. La rueda de prensa ha estado apadrinada por LogiPack, empresa que continuará apoyando a nuestro UCAM Business Club.

Miguel Linares, director deportivo del Club, ha afirmado que "un portero que se conoce en la Región de Murcia. Consiguió hace dos temporadas el ascenso a Primera RFEF con el Real Murcia y a nosotros nos transmite mucha seguridad. La portería es una posición de vital importancia y Miguel Serna era nuestra primera opción. Tuvimos varias conversaciones y todo fue muy fácil".

Tras sus palabras, Miguel Serna se puso delante de los micrófonos de los medios de comunicación para realizar su primera intervención como nuevo jugador del UCAM Murcia CF. "Estoy muy contento de estar aquí y estoy deseando que empiece la temporada. El trabajo está siendo fantástico y da gusto estar en este Club. Gracias a la Presidenta y a todas las personas que han hecho que hoy esté aquí defendiendo esta camiseta", afirmó.

¿Porqué has decidido venir al UCAM Murcia CF? "Estoy donde quería estar. Desde la primera llamada, Miguel me presentó un proyecto muy atractivo. Tenía varias opciones de una categoría superior, pero no dudé en firmar aquí. Estoy disfrutando mucho de estos primeros días y seguro que vamos a disfrutar a lo largo de la temporada", explicó.

Sobre la competición por la portería, Miguel Serna ha subrayado que "Zorro es una maravilla de compañero. Tiene unas capacidades espectaculares, pero estamos los dos para competir. El éxito llega a raíz de tener una buena relación con los compañeros y la competencia hará que ambos crezcamos deportivamente".

El guardameta, natural de Murcia, tiene un objetivo muy claro para esta nueva etapa. "No contamos con otro objetivo que no sea el ascenso. Todos dentro del Club tenemos ese objetivo marcado y tiene que ser el ascenso", finalizó.