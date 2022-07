Miguel Linares: "UCAM CF es un paso adelante en mi carrera"

El nuevo director deportivo del Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol Miguel Linares ha sido presentado esta mañana en la sala de prensa del Estadio BeSoccer La Condomina. El jienense ha estado acompañado por José Luís Mendoza, director de Relaciones Institucionales de la UCAM; Pablo Rosique, director del servicio de deportes de la UCAM; y Manu Heredia, vicepresidente del Club, y ha respondido a las preguntas expuestas por los distintos medios de comunicación que han asistido a la presentación.

En primer lugar ha tomado la palabra José Luís Mendoza, quien ha querido dar las gracias a Miguel Linares “por una apuesta tan valiente y arriesgada. Ha sido un proceso de selección muy bonito y repleto de aprendizaje. Ahí encontramos una persona con la que nos hemos identificado y que esa persona se ha identificado con nuestra misión y visión. Estamos construyendo un proyecto de fútbol profesional. Trabajamos día a día y tenemos un grupo de inversores muy potente y un Club de Empresas muy fuerte. El año pasado fuimos el Club con más facturación de empresas en Primera RFEF y por supuesto lo va a ser con muchísima diferencia en Segunda RFEF”.

Acto seguido ha tenido su turno Manuel Heredia que, además de Vicepresidente de Inteligencia Artificial y Big Data del Club, es el fundador de la empresa BeSoccer, referente a nivel internacional en el mundo del fútbol.

“Con estos proyectos tienes la oportunidad de dar un paso atrás para luego dar dos hacia adelante. El objetivo es volver cuanto antes a Primera RFEF y, en un futuro, tener equipo en categoría profesional que es lo que merece una entidad como la UCAM. Necesitábamos un perfil que se asemejara a los valores de la UCAM y desde el primer momento tuvimos claro que Miguel Linares iba a ser una de las opciones principales. Pensábamos que para él iba a ser difícil enrolarse en un reto tan complicado pero desde el primer momento nos sorprendió su profesionalidad y que desprendía ilusión. En el día a día hemos comprobado que cumple con esos valores” declaró el malagueño.

Ha concluido su intervención explicando que “tenemos ganas de que empiece la temporada y poder mostrar todo aquello en lo que estamos trabajando y tenemos la ilusión de que sea una temporada muy bonita”

Tras la intervención de Manu Heredia, Miguel Linares se presentó por primera vez ante los medios de comunicación con una pequeña introducción.

“Gracias por vuestra presencia en mi presentación. Me gustaría dar las gracias al presidente Don José Luís Mendoza por la oportunidad que me habéis brindado. Ya sabéis lo ilusionado que estoy aquí, no quiero decirlo más, solo quiero demostrarlo día a día. Estoy aquí para demostrar que mis ganas son reales. También quiero darle las gracias a todos los compañeros de trabajo por acompañarme hoy. Para mí es un día importante, es una nueva etapa, un nuevo ciclo para mi. Tengo muchas ganas de demostrar pero las cosas se demuestran en el camino. Todos tenemos que remar por un mismo objetivo para ser más fuertes y acercarnos al objetivo”

El joven director deportivo jienense ha dado algunas claves sobre su desembarco en el Club universitario. “He estado cuatro temporadas en Linares, lo que me lleva a dar el paso es la visión y la fuerza del UCAM Murcia, un equipo que tras un descenso ha intentado hacerse más fuerte, reiniciarse y seguir creciendo. Un club que no tiene techo con un margen brutal. Soy una persona ambiciosa, quiero seguir creciendo en el mundo del fútbol y seguir desarrollándome como profesional en la dirección deportiva. Considero que esto es un paso adelante en mi carrera”, explicó Miguel Linares.

“Tenía propuestas en Primera RFEF, dos playoffs consecutivos te ponen en el mercado. Soy una persona que analiza los proyectos a los que va, me gusta la estabilidad, me gusta el margen de crecimiento y tener un techo alto para poder intentar sobrepasar aunque aquí siento que los recursos son infinitos. Aquí se me transmiten ganas de crecer y un proyecto de estabilidad. Hay que demostrar, pero tienen que confiar en ti. Queremos crear una nueva estructura de trabajo, crear un nuevo día y poner a todo tu equipo de trabajo a funcionar”

Respecto a la planificación deportiva, Miguel Linares ha explicado que “los jugadores saben mi perspectiva con ellos para la próxima temporada. Hay solo tres jugadores con contrato y eso provoca que haya que realizar numerosas incorporaciones. Tenemos que resolver situaciones en algunos casos, otros continuarán, otros saldrán cedidos. Lo iréis viendo con el paso de los días. Son situaciones que hay que tratar con cuidado”.

“Vengo de dos temporadas en las que nuestro objetivo era la permanencia. Aquí somos un club potente, referencia y con un objetivo claro: ascender. Hablar de ascenso está bien, pero solo me escuchéis hoy decirlo hasta que consigamos unas bases sólidas. Este proyecto tiene la clara aspiración de conseguir el ascenso”

Sobre la incorporación del nuevo entrenador del UCAM Murcia, nuestro director deportivo ha explicado que “realizamos análisis, a Molo lo conozco del análisis que hemos realizado en este proceso de selección. Molo es un entrenador jovén, capacitado y reúne las características que necesitamos, ilusión, ambición, energía, gestión de grupo y ganas de crecimiento. Va en sintonía con lo que nosotros queremos. Para nosotros Molo es la mejor decisión y estamos contentos con él. Mi objetivo es crear un equipo muy redondo que controle todas las facetas del juego y que pueda jugar a prácticamente todo”.

“El objetivo es el playoff. Tenemos objetivos cortoplacistas, queremos crear un equipo, una identidad, un compromiso, un sentido de pertenencia, una estructura…Ser un equipo de verdad. Es el principal reto que tenemos”

El andaluz ha dado alguna de las claves en su trabajo. “Soy joven y me gusta trabajar con las tecnologías. El dato es fundamental pero el directo también. Tenemos herramientas que nos pueden ayudar más al acierto y creo que combinarlo todo para mí es la clave”, matizó.

“Tener una herramienta como BeSoccer es una pasada”

Respecto a lo que nos espera durante la temporada, el nuevo director deportivo ha concluido explicando que “es un grupo muy complicado, en Andalucía son equipos muy competitivos, referencia y con una masa social grande”.

