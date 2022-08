Miguel Ángel López Nicolas: "Vuelvo con ganas de seguir pelando"

Miguel Ángel López, que el pasado martes se proclamó campeón de Europa de 35 kilómetros marcha en Múnich, regresa a España con "ganas de seguir peleando" para conseguir más éxitos en el futuro.

El atleta murciano, que aterrizó este jueves en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat acompañado por Manuel Bermúdez, cuarto en la misma prueba, valoró sus sensaciones tras el éxito cosechado en los Europeos de atletismo.

"Este oro me da mucha motivación para el futuro y tengo muchas ganas de seguir peleando para conseguir más cosas", aseguró el campeón de Europa.

Con la medalla, Miguel Ángel López amplía un palmarés que incluye otro Campeonato de Europa de marcha en 20 km en Zúrich (2014) y un Mundial en Pekín (2015), así como un diploma olímpico en Londres 2012 y un título de campeón del mundo por equipos este mismo año en Omán.

López, de 34 años, se mostró "muy feliz" después de unos años "difíciles" sin colgarse medallas en campeonatos internacionales de atletismo.

Asimismo, el campeón murciano calificó de "arriesgada" la estrategia de carrera que le permitió hacerse con el oro después de tomar la delantera en el kilómetro cinco y mandar en solitario hasta el final, parando el cronómetro en 2h26:49.

"Hacer la prueba en solitario es muy difícil, sobre todo piscológicamente, porque siempre puede haber altibajos, pero si quería ganar tenía que hacer esto porque había rivales peligrosos. Tuve un súper día y me encontré genial", recordó.

Sin embargo, consideró que "siempre se puede mejorar" y recordó que en el Mundial celebrado este mismo verano en Eugene (Estados Unidos) no estuvo al mismo nivel que en la cita continental.

"En Eugene, batí el récord de España, no estuve tan bien como aquí (Múnich) y eso hizo para no poder luchar para ser finalista. Me quedé con el décimo puesto que me supo a poco", lamentó.

Por su parte, Manuel Bermúdez se mostró "contento" por el cuarto puesto, si bien reconoció que el día de la carrera acabó "un poco fastidiado" por quedarse a las puertas de las medallas.

"Con la mente fría se valora mucho más este cuarto puesto", agregó el atleta de 24 años, quien reveló que la "la fatiga de la prueba" le pasó "factura" en el último tramo.