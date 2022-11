MIguel Ángel Ballesteros se baja de la bicicleta a los 26 años

El ciclista alcantarillero Miguel Ángel Ballesteros ha anunciado su retirada a los 26 años tras haber estado en el campo profesional las últimas temporadas con el Electro Híper Europa, conjunto de la categoría UCI Continental, y ahora apunta a director deportivo.



El corredor que pertenecía a la disciplina del equipo con sede en Castellón y antes estuvo en el Polartec Kometa, ha hecho pública su decisión en una actividad organizada por la Federación de Ciclismo de la Región de Murcia en la que ha participado junto al también profesional José María García.



Ballesteros, quien ha completado tres campañas al más alto nivel, se inició en el ciclismo de la mano de su hermano, al que veía ver pedalear cuando este disputaba las carreras de las escuelas, y pronto progresó hasta el punto de que fue campeón de España infantil de segundo año.



En 2018, con el Polartec Kometa, llegó a profesionales, pero un año después regresó a aficionados, un paso atrás para tomar carrerilla y las muchas victorias obtenidas con el Fundación Alberto Contador, el Valverde y el Caja Rural Seguros RGA, con el que se proclamó ganador de la Copa de España, le permitieron volver a estar con los mejores en 2021.



El Electro Híper Europa le dio la oportunidad y con esa formación tuvo la ocasión de disputar la Vuelta Ciclista a la Región este 2022, que acabó como el mejor corredor murciano.



"Desde bien pequeño y hasta ahora he estado cerca de la bicicleta y en este momento voy a pasar de estar subido en la bici a otra cosa", ha comentado quien tiene licencia de director deportivo nivel 3 y ha sumado experiencia al más alto nivel como director del equipo Soltec en la Ceratizit Challenge by La Vuelta.



Por ahí va a seguir su trayectoria: "Al final, ves el ciclismo desde otra perspectiva estando en el otro lado. Siempre había estado en la bicicleta y ahora voy a ir en el coche y es algo que también me gusta mucho y disfruto".



"Dejo de competir a nivel profesional pero lo que no quiero dejar es la familia del ciclismo. Entonces, cada vez que pueda voy a intentar ir a una carrera o a una exhibición de escuelas", ha apuntado el murciano.