Mejora insuficiente de CB Jairis ante IDK Euskotren (84-73)

El Hozono Global Jairis Alcantarilla ha encajado su tercera derrota consecutiva y ocupa la decimotercera posición en su debut en la Liga Femenina Endesa con dos partidos ganados y cuatro perdidos al caer por 84-73 en la pista del IDK Euskotren de San Sebastián.



El resultado no tuvo paliativos a pesar de la gran actuación de la veterana pívot brasileña Erika de Souza, quien acabó con 23 puntos y 7 rebotes para 30 de valoración, y de la escolta bahameña Lasahnn Higgs, quien obtuvo también 23 tantos y llegó a 23 de valoración.



Los otros 27 puntos del equipo murciano se los repartieron María Bettencourt, con 15; Claudia Contell, con 6; y Belén Arrojo, la estadounidense Ellie Mack y la mozambiqueña Tamara Seda, las tres con 2. Jugaron por no anotaron Marina Lizarazu, Rebeca Cotano y la bosnia Melisa Brcaninovic.



La floja defensa, a diferencia de lo que suele ocurrir, y la determinación de Joy Brown, quien castigó con sus 25 puntos, 12 rebotes y 36 de valoración.



El partido ya lo comenzó dominando el conjunto vasco, que cerró el primer cuarto con cinco puntos de renta (22-17) y luego triplicó esa ventaja para llegar al descanso con un 43-28.



En la reanudación las donostiarras siguieron apretando y en esos diez minutos su colchón ya fue de 23 puntos (68-45).



La reacción tardía del Jairis, con un parcial de 16-28 en el último periodo, siendo ese el único cuarto que ganó el equipo de Alcantarilla, no hizo peligrar la victoria guipuzcoana pero al menos las chicas entrenadas por Lucas Fernández maquillaron su derrota.