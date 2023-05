McFadden: "Vamos salir muy concentrados para ganar al Barcelona"

Última jornada de la liga regular de la Liga Endesa y el UCAM Murcia parte con opciones de poder alcanzar los playoff por segunda vez en su historia. Para ello hay que ganar al Barça en el Palau y esperar que Valencia Basket no gane su encuentro ante Breogán. “En el baloncesto todo puede pasar. Llegamos a la última jornada y tenemos nuestras opciones de playoff. Sabemos que no dependemos solo de nosotros y necesitamos un poco de ayuda, pero eso no lo podemos controlar. Hay que ganar nuestro partido y ya veremos lo que pasa”. Comenta McFadden.

El jugador americano habla de lo bien que ha llegado el equipo a este tramo final de temporada. Pero, no quiere pensar que la liga se vaya a acabar ya. “No me gusta decir que este será nuestro último partido. Creo que en el inicio de temporada también tuvimos buenos momentos. Pero ahora que estamos con buenas sensaciones y, obviamente, nos gustaría seguir jugando”.

Para apurar las opciones de playoff, primero hay que ganar a uno de los mejores equipos del continente, que este fin de semana luchará por el título de la Euroliga. “El Barça será uno de los dos mejores equipos en Europa ahora mismo. En este tipo de partidos no necesitamos motivaciones estamos todos motivados. Sabemos que tenemos estar muy concentrados y jugar a un nivel muy alto”.

Haciendo balance de un año donde McFadden ha compaginado Liga Endesa y Basketball Champions League, con un Eurobasket y Ventanas FIBA, comenta que se queda con la sensación de haber sido más regular. “Diría que no fue mi mejor temporada. Tuvimos altibajos a lo largo de la misma. Pero bueno, esto es baloncesto”.

Un Thad McFadden que le gustaría seguir vistiendo la camiseta del UCAM Murcia CB. “Por supuesto. Me encantaría. Es un equipo que es como una familia. He jugado en grandísimos equipos, pero que tú puedas tener factores como buenos jugadores y un gran ambiente, no siempre pasa. Eso lo valoro mucho y pasa aquí”.

El equipo, que retornó ayer a los entrenamientos, disputará la última jornada el miércoles 24 en al Palau frente al Barça.