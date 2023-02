McFadden: "El partido ante Darussafaka es muy importante"

Mañana tiene lugar el último encuentro previo al parón por la Copa del Rey y las ventanas FIBA. El UCAM Murcia quiere marcharse con una victoria para afrontar de la mejor manera posible el retorno al tramo final de competición. “Tenemos un equipo que tiene veteranía, que ha afrontado estas situaciones anteriormente y vamos a afrontar el retorno cien por cien”, comenta McFadden.

Es el tercer encuentro para el conjunto murciano en el Top 16. Tras una victoria y una derrota, se enfrentan a un equipo que está jugando a muy buen nivel esta temporada. “Darussafaka es un grandísimo equipo. Jugó hace una semana contra Efes y mereció ganarlo. En esta ronda no hay equipos fáciles de ganar, si es que los ha habido en algún momento”. Añade, McFadden que “va a ser un partido muy duro. Vamos a tener que luchar durante los 40 minutos”.

El equipo finalizó muy cabreado con la diferencia en tiros libres que hubo contra el Real Madrid, pero el jugador americano, ha preferido centrarse en su actuación. “Contra el Real Madrid no jugué mi mejor partido. No voy a culpar a los árbitros si antes no me miro a mí mismo. Somos un equipo pequeño y ante un equipo grande tenemos que intentar jugar al mejor nivel posible. Y yo no estuve a mi mejor nivel”.

El último mes y medio ha tenido una carga alta de partidos y se han enfrentado a conjuntos de gran nivel. McFadden considera que el equipo está compitiendo cada vez mejor. “No solo en Champions, creo que poco a poco estamos arreglando detalles. La química que hay dentro del equipo es muy buena y creo que vamos a ir mejorando”.

Personalmente, considera que se pueden compaginar bien ambas competiciones y alcanzar los objetivos marcados. “Tenemos que conseguir nuestro ritmo y ser capaces de jugar en ambas competiciones. Creo que somos capaces de hacerlo bien en las dos competiciones. Son las dos importantes”.