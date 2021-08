McFadden: "Estoy deseando vivir el ambiente del Palacio"

El reciente fichaje del conjunto universitario ha caído de pie en su llegada a la Región. Siempre con una sonrisa en la cara, el jugador norteamericano con pasaporte georgiano ha mostrado su felicidad por llegar a una ciudad como Murcia y a un club como UCAM Murcia: "Mi mujer está deseando llegar aquí. Me encanta este tipo de clima y vamos a disfrutar un montón. La ciudad es muy familiar y la gente es súper cercana. Me he cruzado con muchos seguidores del equipo que me han animado, que me han dicho que confían en mí y que no piense en nada más que dar el 100% porque voy a tener todo su apoyo. Queda mucho trabajo por hacer, pero las sensaciones hasta ahora en Murcia son increíbles".

El escolta del equipo murciano ha valorado muy positivamente estos primeros días de trabajo a las órdenes de Sito Alonso. "Estamos entrenando muchísimo y todavía no estamos al 100%, pero el trabajo que estamos haciendo es increíble. Todos estamos trabajando duro para ayudar al otro a que llegue a su mejor forma al primer partido de liga. Estoy muy contento con el trabajo realizado hasta el momento", comentaba un Thad McFadden que ha querido hacer hincapié en el gran grupo que se ha encontrado a su llegada a Murcia: "Tenemos muchos jugadores con experiencia, veteranos en el equipo, pero también jugadores que no conocen tan bien la liga. Lo bueno es que esos jugadores tienen mucho talento y podemos explotarlo para que esa mezcla pueda funcionar. Creo que el grupo es muy bueno y esa mezcla entre veteranía y jugadores jóvenes con talento puede funcionar muy bien para conseguir los objetivos de la temporada".

Vídeo









Por último, el nuevo fichaje del equipo murciano no ha querido olvidarse de la afición. "Aunque parezca un poco loco, todavía no he podido sentir el Palacio de los Deportes en contra porque no he jugado aquí con público. Pero sí que me han hablado del ambiente que se forma aquí y estoy deseando sentirlo a favor".

Audio









Por otro lado, Jose Miguel Garrido, Director Comercial y de Marketing del UCAM Murcia, se ha mostrado muy feliz de haber incorporado a Thad McFadden después de "sufrirlo" tantos años en otros equipos: "Cuando se presentó la opción de poder incorporarlo, Alejandro hizo lo imposible junto con el apoyo del presidente para que estuviera aquí. Estamos muy contentos de tenerlo con nosotros y convencidos de que él mismo se va a sentir tremendamente arropado con la gran afición que por fin podrá entrar en el Palacio".