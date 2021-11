McFadden: "Con este ambiente será difícil perder un partido en el Palacio"

La respuesta que tuvo el UCAM Murcia el pasado sábado ante el Urbas Fuenlabrada, fue realmente asombrosa. Después de una semana corta precedida de una derrota, el conjunto de Sito Alonso dio su mejor versión en el Palacio de los Deportes anotando 99 puntos y dejando al segundo equipo que más puntos mete de la Liga Endesa en tan solo cinco en el segundo cuarto. “Lo mejor de este equipo es que siempre continúa adelante y se centra en el siguiente partido. Del primer equipo al último de la Liga Endesa te puede ganar, así que lo que hay que hacer es centrarse siempre en el siguiente partido cuando sufrimos una derrota. Nosotros tenemos muy claro nuestro objetivo, que es ganar”, comenta McFadden

Una de las claves de los buenos resultados obtenidos y de la motivación extra que sienten los jugadores está siendo la comunión con la grada. “Ha sido increíble el apoyo y el calor que me ha dado esta afición. No solo acerca del baloncesto, me preguntan por mi familia, me preguntan si necesito algo… En el último partido nos dieron el extra de energía que necesitábamos. Si el ambiente sigue así o crece, va a ser muy difícil que perdamos en el Palacio de los Deportes”.

A nivel individual el escolta americano tiene muy claro el papel que debe desempeñar en el equipo sin dejar el deseo de mejorar. “Soy un jugador veterano con un rol muy definido. Pero en todo momento cualquier jugador puede mejorar. Incluso cuando ganas, siempre hay algo que hacer mejor. Hay que tener siempre la mentalidad de mejorar”.

El ambiente del grupo también ayuda mucho a la mejora personal y a lograr la buena racha de resultados que se está cosechando. “Somos un grupo de muy buena gente. A partir de ahí surge una relación en la que nos lo pasamos muy bien y nos divertimos juntos dentro y fuera de la pista. Yo personalmente soy una persona muy feliz y aquí me estoy encontrando encantado. Todos muy muy divertidos y hay un ambiente increíble en el vestuario. Siempre estamos haciendo bromas”

El próximo sábado, el conjunto universitario se enfrenta a Morabanc Andorra. Un equipo que el miércoles tendrá encuentro de Eurocup ante el Partizan de Belgrado. “Es una pista en la que es muy difícil ganar. Tienen una plantilla increíble, son un equipo de competición europea y que habitualmente siempre están arriba en la liga. Pero nosotros si continuamos con nuestra dinámica y nuestro juego, podemos ganarles”.