Mati Rosa: "Esta temporada vamos a conseguir éxitos"

Junto al presidente de la Asociación, Manuel Molina Boix y el jugador del UCAM CB Murcia, Sadiel Rojas, han posado para los medios y han reivindicado la importancia de luchar contra el Cáncer. A lo largo de todo el día la AECC realizará una cuestación por la lucha contra esta enfermedad, que tantas vidas se lleva, en la puerta del Real Casino de Murcia y por la tarde en Santo Domingo.

En lo deportivo, Mati Rosa indicó que "estoy muy bien, llevo ya siete semanas entrenando con los fisios y me siento mucho mejor y con muchas ganas. El equipo lo veo con muchas ganas de empezar la Liga". Asimismo, destacó que "me encontré con un grupo humano muy bueno y me puede adaptar muy rápido y espero que en la pista sea igual de fácil".

En este sentido matizó que "ya son ocho meses que estoy afuera de la cancha por lo que estoy deseando jugar". Para su vuelta queda muy poco, "el cuerpo médico lo está llevando muy bien y me dijeron que queda muy poco. Yo sigo trabajando y deseando volver". Respecto a Giustozzi indicó que "ya lo conocía en la Selección y sé cómo trabaja. Estoy muy contento de estar con él en el día a día y esperemos que este año se le pueda dar".

Ante las felicitaciones por el pase a la Final del Mundial de la Selección de Argentina, en la que es internacional, reconoce que "no me sorprende porque el equipo es muy bueno. Ganaron una vez (2016) y esas ganas que siguen teniendo es lo que les hace diferentes a las demás selecciones. Aunque todavía falta un paso más".